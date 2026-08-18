Як перейти в digital, запустити власну справу або прокачати кар’єру: стартує Women in Tech 2026

Третього вересня стартує Women in Tech 2026 – безоплатна освітня програма для українок, які хочуть опанувати digital-навички, змінити професійний напрям, розвивати власну справу або знайти нові можливості для кар’єри.

Реєстрація вже відкрита.👉Зареєструватися на Women in Tech 2026

🗓 3 вересня – 29 жовтня 2026 року

📍 Київ + онлайн

💙 Участь безоплатна за попередньою реєстрацією

🤟 Передбачений переклад жестовою мовою

Диджитал давно став частиною майже кожної професії – від маркетингу та дизайну до підприємництва й управління. Водночас для багатьох перший крок у нову сферу досі здається складним: незрозуміло, з чого почати, які навички опановувати та як перетворити знання на реальні можливості.

Women in Tech 2026 створена саме для такого старту. Це простір, де можна без попереднього технічного бекграунду познайомитися з актуальними digital-напрямами, отримати практичні інструменти від експертів і визначити власну траєкторію розвитку.

У межах Women in Tech 2026 учасниці пройдуть 8 тематичних модулів, які охоплюють 30 актуальних напрямів у digital. Загалом програма передбачає 30+ годин навчання та 35+ спікерів – практиків, які допоможуть не просто розібратися в нових інструментах, а зрозуміти, як застосовувати їх у роботі, кар’єрі чи власній справі.

Серед ключових тем:

digital-професії та можливості для старту кар’єри;

AI та створення контенту;

маркетинг і просування;

дизайн і програмування;

e-commerce;

розвиток онлайн-бізнесу;

особистий бренд;

грантові можливості для жінок;

лідерські навички та професійний розвиток.

Фокус програми – на практиці: менше абстрактної теорії, більше інструментів, які можна застосовувати одразу. Учасниці зможуть сформувати власний roadmap – від перших кроків у digital до запуску проєкту, розвитку кар’єри чи онлайн-бізнесу.

Women in Tech не потребує технічної освіти чи досвіду в IT. Програма підійде жінкам, які тільки придивляються до digital, планують змінити професійний напрям, хочуть розвивати власний бізнес або прагнуть посилити вже наявні навички.

Також для учасниць Women in Tech 2026 відкривається додаткова можливість – долучитися до практичного курсу "Від ідеї до дії" для запуску та розвитку власного бізнесу. Це окремий практичний трек із менторською підтримкою, який допоможе перетворити бізнес-ідею на чіткий план дій: пропрацювати продукт і цільову аудиторію, розібратися з продажами, фінансами та операційними процесами, підготуватися до масштабування й презентувати свій проєкт на фінальному Pitch Day. Деталі та умови участі в курсі учасниці отримають після приєднання до Women in Tech 2026.

У закритому ком’юніті однодумиць учасниці зможуть поспілкуватися з менторками та експертками, обмінятися досвідом і знайти професійні контакти.

Навчання передбачає освітні вебінари, інтерактивні онлайн-сесії, зустрічі з експертами та воркшопи. До вебінарів можна долучатися наживо, ставити запитання спікерам і брати участь у дискусіях. Записи освітніх трансляцій також будуть доступні на YouTube.

👉 Зареєструватися на Women in Tech 2026

Якщо ти думаєш про нову професію, хочеш розібратися в AI та digital-інструментах, маєш ідею для власної справи або просто шукаєш наступну точку професійного розвитку – Women in Tech 2026 допоможе зробити перший або наступний крок.

Про програму

Програма реалізується вже четвертий рік як частина глобальної ініціативи Huawei, що відкриває жінкам цифрові можливості для кар’єри та розвитку власної справи.

За чотири роки Women in Tech масштабувалася до 2500+ учасниць у 2025 році, об’єднавши тисячі українок навколо цифрової освіти та професійного розвитку. У межах програми – 8 модулів, 30 актуальних digital-напрямів, 30+ годин навчання та 35+ експертів.

У 2026 році програма продовжує розширювати можливості для українок – із новими digital-напрямами, практичними форматами та фокусом на тому, щоб знання ставали реальними діями.