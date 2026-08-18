Как перейти в digital, запустить собственное дело или прокачать карьеру: стартует Women in Tech 2026

Третьего сентября стартует Women in Tech 2026 – бесплатная образовательная программа для украинок, которые хотят овладеть digital-навыками, изменить профессиональное направление, развивать собственное дело или найти новые возможности для карьеры.

Регистрация уже открыта. 👉 Зарегистрироваться на Women in Tech 2026

🗓 3 сентября – 29 октября 2026 года;

📍 Киев + онлайн;

💙 Участие бесплатно по предварительной регистрации;

🤟 Предусмотрен перевод на жестовой язык.

Диджитал давно стал частью почти каждой профессии – от маркетинга и дизайна до предпринимательства и управления. В то же время для многих первый шаг в новую сферу до сих пор кажется сложным: непонятно, с чего начать, какими навыками овладевать и как превратить знания в реальные возможности.

Women in Tech 2026 создан именно для такого старта. Это пространство, где можно без предварительного технического бэкграунда познакомиться с актуальными digital-направлениями, получить практические инструменты от экспертов и определить собственную траекторию развития.

В рамках Women in Tech 2026 участники пройдут 8 тематических модулей, охватывающих 30 актуальных направлений в digital. В целом программа предусматривает 30+ часов обучения и 35+ спикеров – практиков, которые помогут не просто разобраться в новых инструментах, а понять, как применять их в работе, карьере или собственном деле.

Среди ключевых тем:

digital-профессии и возможности для старта карьеры;

AI и создание контента;

маркетинг и продвижение;

дизайн и программирование;

e-commerce;

развитие онлайн-бизнеса;

личный бренд;

грантовые возможности для женщин;

лидерские навыки и профессиональное развитие.

Фокус программы – на практике: меньше абстрактной теории, больше инструментов, которые можно применять сразу. Участницы смогут сформировать собственный roadmap – от первых шагов в digital до запуска проекта, развития карьеры или онлайн-бизнеса.

Women in Tech не нуждается в техническом образовании или опыте в IT. Программа подойдет женщинам, которые только присматриваются к digital, планируют изменить профессиональное направление, хотят развивать собственный бизнес или стремятся усилить уже существующие навыки.

Также для участниц Women in Tech 2026 открывается дополнительная возможность – приобщиться к практическому курсу "От идеи к действию" для запуска и развития собственного бизнеса. Это отдельный практический трек с менторской поддержкой, который поможет превратить бизнес-идею в четкий план действий: проработать продукт и целевую аудиторию, разобраться с продажами, финансами и операционными процессами, подготовиться к масштабированию и презентовать свой проект на финальном Pitch Day. Детали и условия участия в курсе получат после присоединения к Women in Tech 2026.

В закрытом коммюните единомышленниц участницы смогут пообщаться с менторками и экспертами, обменяться опытом и найти профессиональные контакты.

Обучение предусматривает образовательные вебинары, интерактивные онлайн-сессии, встречи с экспертами и воркшопы. К вебинарам можно приобщаться вживую, задавать вопросы спикерам и участвовать в дискуссиях. Записи трансляций будут также доступны на YouTube.

👉 Зарегистрироваться на Women in Tech 2026

Если ты думаешь о новой профессии, хочешь разобраться в AI и digital-инструментах, идею для собственного дела или просто ищешь следующую точку профессионального развития – Women in Tech 2026 поможет сделать первый или следующий шаг.

О программе

Программа реализуется уже четвертый год как часть глобальной инициативы Huawei, открывающей женщинам цифровые возможности для карьеры и развития собственного дела.

За четыре года Women in Tech масштабировалась до 2500+ участниц в 2025 году, объединив тысячи украинок вокруг цифрового образования и профессионального развития. В рамках программы – 8 модулей, 30 актуальных digital-направлений, 30+ часов обучения и 35+ экспертов.

В 2026 году программа продолжает расширять возможности для украинок – с новыми digital-направлениями, практическими форматами и фокусом на том, чтобы знания становились реальными действиями.