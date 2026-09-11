UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

--0,09

EUR

51,76

--0,23

Наличный курс:

USD

44,78

44,65

EUR

52,17

51,95

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

В Киеве на выходных сменят девять маршрутов общественного транспорта

общественный транспорт, автобус, город
В Киеве на выходных сменят девять маршрутов общественного транспорта

В Киеве в субботу и воскресенье, 12-13 сентября, временно изменят движение восьми автобусных маршрутов и троллейбуса №34. Причиной станут сезонные ярмарки на нескольких улицах столицы.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на КГГА.

В субботу, 12 сентября, изменения будут действовать с начала движения до завершения ярмарок. По измененным схемам будут курсировать:

  • автобус №2 - от ул. Вахтанга Кикабидзе по просп. Отрадного по обычному маршруту, далее бульв. Вацлава Гавела и ул. Виталия Скакуна;
  • автобус №6 - от Дарницкой площади до ул. Милославской без заезда по ул. Лисковскую и Радунскую;
  • автобус №37-Д - от ст. м. "Лесная" до просп. Красной Калины;
  • автобус №39 - через просп. Голосеевский, просп. Науки, ул. Лысогорскую и пер. Лысогорский. В обратном направлении маршрут не изменится;
  • автобус №44 - до ул. Лисковской по обычному маршруту, далее ул. Радунской на ул. Милославской;
  • автобус №110 - до ул. Лисковской по обычному маршруту, далее ул. Радунской на ул. Милославской без заезда по ул. Лисковское. В обратном направлении без изменений;
  • троллейбус №34 - от ул. Северной до просп. Степана Бандеры.

В воскресенье, 13 сентября, изменения коснутся трех автобусных маршрутов.

Автобус №31 будет курсировать от ст. м. "Политехнический институт" через просп. Берестейский, ул. Богдана Гаврилишина, Митрофана Довнар-Запольского, Дегтяревскую, Белорусскую, Деревлянскую, Юрия Ильенко, Академика Ромоданова, Загоровскую и Князя Владимира Мономаха на ул. Татарской.

Автобусы №110 и №112 от ст. м. "Площадь Украинских Героев" и "Лукьяновская" будут соответственно доезжать до ул. Радужной по обычным маршрутам, после чего будут следовать через улицы Ивана Микитенко, Сирожупанников и Игоря Юхновского. В обратном направлении схемы не изменятся.

Временные ограничения связаны с ярмарками на улицах Голосеевской, Татарской, Иорданской, Лисковской, Александры Экстер, Академика Шалимова и Игоря Юхновского.

Напомним, в Киеве недавно запустили новый автобусный маршрут, который дублирует часть линии метро и обеспечивает сообщение между берегами во время воздушных тревог.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности