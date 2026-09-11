В Киеве на выходных сменят девять маршрутов общественного транспорта

В Киеве в субботу и воскресенье, 12-13 сентября, временно изменят движение восьми автобусных маршрутов и троллейбуса №34. Причиной станут сезонные ярмарки на нескольких улицах столицы.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на КГГА.

В субботу, 12 сентября, изменения будут действовать с начала движения до завершения ярмарок. По измененным схемам будут курсировать:

автобус №2 - от ул. Вахтанга Кикабидзе по просп. Отрадного по обычному маршруту, далее бульв. Вацлава Гавела и ул. Виталия Скакуна;

автобус №6 - от Дарницкой площади до ул. Милославской без заезда по ул. Лисковскую и Радунскую;

автобус №37-Д - от ст. м. "Лесная" до просп. Красной Калины;

автобус №39 - через просп. Голосеевский, просп. Науки, ул. Лысогорскую и пер. Лысогорский. В обратном направлении маршрут не изменится;

автобус №44 - до ул. Лисковской по обычному маршруту, далее ул. Радунской на ул. Милославской;

автобус №110 - до ул. Лисковской по обычному маршруту, далее ул. Радунской на ул. Милославской без заезда по ул. Лисковское. В обратном направлении без изменений;

троллейбус №34 - от ул. Северной до просп. Степана Бандеры.

В воскресенье, 13 сентября, изменения коснутся трех автобусных маршрутов.

Автобус №31 будет курсировать от ст. м. "Политехнический институт" через просп. Берестейский, ул. Богдана Гаврилишина, Митрофана Довнар-Запольского, Дегтяревскую, Белорусскую, Деревлянскую, Юрия Ильенко, Академика Ромоданова, Загоровскую и Князя Владимира Мономаха на ул. Татарской.

Автобусы №110 и №112 от ст. м. "Площадь Украинских Героев" и "Лукьяновская" будут соответственно доезжать до ул. Радужной по обычным маршрутам, после чего будут следовать через улицы Ивана Микитенко, Сирожупанников и Игоря Юхновского. В обратном направлении схемы не изменятся.

Временные ограничения связаны с ярмарками на улицах Голосеевской, Татарской, Иорданской, Лисковской, Александры Экстер, Академика Шалимова и Игоря Юхновского.

Напомним, в Киеве недавно запустили новый автобусный маршрут, который дублирует часть линии метро и обеспечивает сообщение между берегами во время воздушных тревог.