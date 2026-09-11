У Києві на вихідних змінять дев'ять маршрутів громадського транспорту

У Києві в суботу та неділю, 12–13 вересня, тимчасово змінять рух восьми автобусних маршрутів і тролейбуса №34. Причиною стануть сезонні ярмарки на кількох вулицях столиці.

Про це інформує Dilo з посиланням на КМДА.

У суботу, 12 вересня, зміни діятимуть від початку руху до завершення ярмарків. За зміненими схемами курсуватимуть:

автобус №2 — від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за звичайним маршрутом, далі бульв. Вацлава Гавела та вул. Віталія Скакуна;

автобус №6 — від Дарницької площі до вул. Милославської без заїзду на вул. Лісківську та Радунську;

автобус №37-Д — від ст. м. "Лісова" до просп. Червоної Калини;

автобус №39 — через просп. Голосіївський, просп. Науки, вул. Лисогірську та пров. Лисогірський. У зворотному напрямку маршрут не зміниться;

автобус №44 — до вул. Лісківської за звичайним маршрутом, далі вул. Радунською до вул. Милославської;

автобус №110 — до вул. Лісківської за звичайним маршрутом, далі вул. Радунською до вул. Милославської без заїзду на вул. Лісківську. У зворотному напрямку без змін;

тролейбус №34 — від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

У неділю, 13 вересня, зміни торкнуться трьох автобусних маршрутів.

Автобус №31 курсуватиме від ст. м. "Політехнічний інститут" через просп. Берестейський, вул. Богдана Гаврилишина, Митрофана Довнар-Запольського, Дегтярівську, Білоруську, Деревлянську, Юрія Іллєнка, Академіка Ромоданова, Загорівську та Князя Володимира Мономаха до вул. Татарської.

Автобуси №110 та №112 від ст. м. "Площа Українських Героїв" і "Лук'янівська" відповідно доїжджатимуть до вул. Райдужної за звичайними маршрутами, після чого прямуватимуть через вулиці Івана Микитенка, Сірожупанників та Ігоря Юхновського. У зворотному напрямку схеми не зміняться.

Тимчасові обмеження пов'язані з ярмарками на вулицях Голосіївській, Татарській, Йорданській, Лісківській, Олександри Екстер, Академіка Шалімова та Ігоря Юхновського.

Нагадаємо, у Києві нещодавно запустили новий автобусний маршрут, який дублює частину лінії метро та забезпечує сполучення між берегами під час повітряних тривог.