Біля Запорізької АЕС пошкоджені трансформатори, які важливі для постачання електроенергії

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило про серію дронових атак поблизу Запорізької АЕС, які пошкодили трансформатори, важливі для постачання електроенергії.

Як пише Dilo, про це повідомили в МАГАТЕ.

В агентстві отримали інформацію про серію атак дронів протягом останніх тижнів, які ще більше посилили загрозу ядерній безпеці на Запорізькій атомній електростанції.

Зазначається, що територія сусідньої Запорізької теплової станції була під ударом 19, 20 та 27 вересня. Унаслідок атак було пошкоджено трансформатори, критично важливі для зовнішнього електропостачання ЗАЕС, яка через війну вже неодноразово втрачала зовнішнє живлення.

Для проведення необхідних ремонтних робіт на Запорізькій ТЕС генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі веде переговори з обома сторонами щодо нового локального перемир’я. Це буде вже восьма така домовленість за посередництва МАГАТЕ, спрямована на відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС.

Окрім того, згідно з повідомленнями, унаслідок атаки 22 вересня було виведено з ладу станцію радіаційного моніторингу за межами ЗАЕС, що зменшило можливості контролю за рівнем радіації поблизу станції.

Також через удари по Енергодару загинув співробітник ЗАЕС.

Зазначимо, що з початку року на Запорізькій атомній електростанції відбулося 15 блекаутів, під час яких АЕС втрачала зовнішнє електроживлення, через що була змушена працювати на дизельних генераторах.

7 вересня українські фахівці відновили зовнішнє електропостачання тимчасово окупованої ЗАЕС, яка з 20 серпня працювала на дизельних генераторах.

Що відбувається на ЗАЕС?

Запорізька АЕС в Енергодарі до війни забезпечувала близько п'ятої частини всієї української електроенергії та була найбільшою атомною станцією у Європі.

Російські війська захопили її в березні 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню.

МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Але Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу. У підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси. Боєприпаси й військову техніку росіяни також зберігають під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями. Крім того, російські військові розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами.