"Новая почта" изменила условия бесплатного хранения посылок: что известно

С 1 октября логистический оператор "Новая почта" изменяет срок бесплатного хранения посылок. Теперь отправки в отделениях компании будут хранить бесплатно пять дней, а не семь, как раньше.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

В "Новой почте" объясняют, что одной из причин ограничения сроков хранения стали риски повреждения посылок из-за российских атак.

"Сегодня скорость получения отправлений является залогом безопасности. В условиях постоянных вражеских атак на гражданскую инфраструктуру, что меньше времени отправления находится в отделении, тем ниже риск его потери или повреждения", - отметили в компании.

В "Новой почте" уточняют, что изменения не коснутся подавляющего большинства клиентов. Согласно статистике компании, в течение первых пяти дней отправки забирают 97% получателей.

В компании отмечают, что изменения касаются бесплатного хранения документов, посылок, грузов и шин/дисков.

Срок бесплатного хранения паллет остается без изменений и составляет 3 дня.

О "Новой почте"

"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

С начала полномасштабной войны российские войска регулярно атакуют логистическую инфраструктуру Украины. Среди целей неоднократно оказывались отделения, терминалы и сортировочные центры Новой почты.

Так, в результате российской атаки в ночь на 24 сентября было уничтожено отделение №6 и повреждено сортировочное депо логистической компании "Новая почта" в Киеве.

Новая почта приостанавливает работу отделений, терминалов, депо и других логистических объектов во время воздушной тревоги независимо от типа угрозы. В то же время, компания может остановить работу отдельного объекта даже без официальной тревоги в городе или области, если собственная система мониторинга зафиксирует потенциальную опасность.