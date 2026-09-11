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Больше не нужно идти в ТЦК: кого автоматически исключат из военного учета
Военнообязанные и резервисты, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, будут автоматически исключаться из военного учета в реестре "Оберег". Лично обращаться в ТЦК и СП для этого не нужно.
Как пишет Dilo, об этом сообщили в Минобороны.
Возрастные пределы и процесс исключения
Предельный возраст пребывания в запасе составляет 60 лет для большинства военнообязанных и 65 лет для высшего офицерского состава. К высшему офицерскому составу относятся бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал, коммодор, контрадмирал, вицеадмирал и адмирал.
Как отметили в Минобороны, реестр "Оберег" ежедневно проверяет дату рождения и звания. По достижении соответствующего возраста лицо исключается из учета автоматически. Имеющиеся отсрочки или бронирование отменяются самостоятельно из-за потери потребности.
Уведомление об изменении статуса поступает в приложение "Резерв+". После этого необходимо обновить военно-учетный документ в приложении, где в "Резерве ID" появится отметка "Выключен".
Если в приложении остается статус "На учете", необходимо повторно авторизироваться и обновить документ. Если и это не помогло, следует обратиться в ТЦК и СП, чтобы проверить дату рождения и воинское звание в "Обереге".
Что будет с предварительными нарушениями
Автоматическое исключение из учета по возрасту не отменяет ранее фиксированных нарушений. Нарушения правил учета регулируются раздельно. Заплатить часть штрафов можно онлайн в "Резерв+" по схеме:
- открыть раздел "Штрафы онлайн";
- подать заявление о признании нарушения;
- дождаться постановления ТЦК и СП;
- уплатить штраф.
В ведомстве отметили, что каждое нарушение регулируется отдельно. Дела о неприбытии по мобилизационному распоряжению и обращения ТЦК и СП в Нацполицию решаются исключительно через личный визит в ТЦК и СП.
Напомним, "Резерв+" продолжает развиваться как основной канал коммуникации между государством и военнообязанными. Одним из ключевых направлений стала система push-уведомлений, позволяющая пользователям оперативно получать информацию.