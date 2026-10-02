Орбан может оказаться за решеткой из-за скандала с задержанием украинских инкассаторов Ощадбанка

Новое правительство Венгрии Петера Мадяра разворачивает масштабное расследование против Виктора Орбана на фоне незаконного задержания украинских инкассаторов Ощадбанка. Конфискация 70 млн евро и золота у сотрудников украинского банка накануне выборов может стать основанием для официальных обвинений против бывшего премьера.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Скандал с задержанием денег Ощадбанка

В начале марта венгерский антитеррористический спецназ остановил на автостраде под Будапештом транспорт с наличными и золотом государственного Ощадбанка Украины.

Тогда силовики конфисковали ценности почти на 70 миллионов евро и задержали семерых сотрудников банка.

Команда Виктора Орбана пыталась использовать этот инцидент в разгар предвыборной кампании, представляя обычную перевозку средств из Вены в Киев как якобы тайное финансирование оппозиции.

Дело против Орбана

Однако провокация дала обратный эффект, ведь Орбан проиграл выборы, а Будапешту пришлось вернуть средства и уволить сотрудников, заявивших о жестоком обращении. Дело против них было закрыто и теперь может перерасти в первое уголовное обвинение против самого бывшего премьера.

Инцидент по задержанию украинских инкассаторов стал частью кампании правительства Петера Мадяра против Виктора Орбана. Экспрокурор Пал Фюрхт заявил, что экспремьер лично приказал спецслужбам задержать курьеров.

По его словам, после отчета об отсутствии преступления против него приступили к проверке. Отчет прокуратуры также цитирует главу антитеррористов Яноша Гайду, намекавшего на решение Орбана. Гайда теперь обвиняется в издевательствах над украинцами.

Адвокат Лорант Горват отметил, что дело о задержании близится к завершению и является самым перспективным для предъявления обвинений Орбану.

В день задержания политик посещал штаб антитеррористов для координации операции. На фоне скандалов в Венгрии снимают иммунитет с министров и задерживают соратников.

Аналитики считают, что накопившаяся критическая масса неизбежно приведет к расследованию личной ответственности Орбана.

Задержание работников Ощадбанка

Напомним, 5 марта 2026 года в Ощадбанке заявили о задержания в Венгрии двух инкассаторских автомобилей финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников. Инцидент произошел при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

В транспорте находились семь сотрудников инкассации. Также там находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

6 марта, Украина вернула семерых задержанных в Венгрии работников Ощадбанка. После освобождения работников Ощадбанка, валютные ценности и золото, перевозимые инкассаторами, оставались в Венгрии без законных на то оснований.

Также Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили и часть вещей семи своих сотрудников. Было зафиксировано повреждение оборудования, сейчас производится оценка убытков. 6 мая Венгрия вернула Украине конфискованные средства и ценности Ощадбанка.