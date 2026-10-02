Брат Орбана пытался организовать задержание еще одного украинского конвоя с деньгами

Младший брат бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – Арон – в конце марта 2026 после задержания в Венгрии украинских инкассаторов

Ощадбанка пытался организовать перехват в Австрии еще одного украинского груза с деньгами.

Как пишет Dilo, об этом говорится в расследовании венгерского издания 444.

Журналисты получили переписку Арона Орбана с проживающим в Австрии венгерским бизнесменом Чонгором Ласловари-Томой, где он интересовался, могли бы австрийские правоохранители задержать украинский груз, который должен был прибыть в страну.

По информации издания, он также предложил познакомить бизнесмена с человеком, который имел информацию о точном времени и месте нахождения автомобиля на территории Австрии. Ласловари-Тома отверг предложение Арона Орбана, после чего их общение прекратилось. О переписке он сообщил австрийские спецслужбы и руководство Австрийской народной партии и показал сообщение адвокату Лоранту Горвату, представляющему интересы украинских инкассаторов.

Бизнесмен также рассказал журналистам, что считает брата венгерского премьера «достаточно наивным человеком, который определенные группы интересов используют как своеобразную ходячую визитку». Ласловари-Том утверждает, что ранее Арон Орбан уже несколько раз обращался к нему с разными деловыми предложениями, в частности, по закупке военного оборудования. Его компания работает в сфере торговли оружием, однако от подобных предложений он отказывался.

Ранее было опубликовано журналистское расследование о том, что захват украинских инкассаторов и средств Ощадбанка в марте 2026 года был личным решением тогдашнего премьера Виктора Орбана и достаточных юридических оснований для операции не было. Орбан хотел отомстить Украине за перебои со снабжением нефти из-за трубопровода "Дружба".

"Виктор Орбан лично руководил работой правоохранительных органов и спецслужб. Он сам мог принимать решение о проведении рейдов или о затягивании расследований. Он должен взять на себя ответственность!" – написал премьер-министр Венгрии", - заявил Петер Мадяр.

Он также поручил немедленно начать внутреннее расследование по делу о захвате украинских инкассаторов и имущества Ощадбанка в марте.

Что известно об инциденте с инкассаторами

В Ощадбанке заявили о задержании в Венгрии двух инкассаторских автомобилей финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников.

По информации банка, инцидент произошел 5 марта при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

Груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

В транспорте находились семь сотрудников инкассации. Также там находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

6 марта Украина вернула семерых задержанных в Венгрии работников Ощадбанка. Впоследствии Министерство иностранных дел заявило о грубых нарушениях прав инкассаторов при задержании.

Также Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили и часть вещей семи своих сотрудников. Было зафиксировано повреждение оборудования.

Венгрия заявляла, что основанием для задержания семерых украинцев стала подозрение в отмывании денег.

6 мая Венгрия вернула Украине конфискованные средства и ценности Ощадбанка.

В августе венгерская налоговая служба закрыла уголовное производство против украинских инкассаторов Ощадбанка, которых в марте задержали при перевозке $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота. Расследование не установило отмывание денег или иного преступления.