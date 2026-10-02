Брат Орбана намагався організувати затримання ще одного українського конвою з грошима

Молодший брат колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – Арон – наприкінці березня 2026 року після затримання в Угорщині українських інкасаторів

Ощадбанку намагався організувати перехоплення в Австрії ще одного українського вантажу з грошима.

Як пише Dilo, про це йдеться у розслідуванні угорського видання 444.

Журналісти отримали листування Арона Орбана з угорським бізнесменом Чонгором Ласловарі-Томою, який проживає в Австрії, де він цікавився, чи могли б австрійські правоохоронці затримати український вантаж, який мав прибути до країни.

За інформацією видання, він також запропонував познайомити бізнесмена з людиною, яка мала інформацію про точний час і місце перебування автомобіля на території Австрії. Ласловарі-Тома відкинув пропозицію Арона Орбана, після чого їхнє спілкування припинилося. Про листування він повідомив австрійські спецслужби та керівництво Австрійської народної партії і показав повідомлення адвокату Лоранту Горвату, який представляє інтереси українських інкасаторів.

Бізнесмен також розповів журналістам, що вважає брата угорського прем’єра «доволі наївною людиною, яку певні групи інтересів використовують як своєрідну ходячу візитівку». Ласловарі-Том стверджує, що раніше Арон Орбан уже кілька разів звертався до нього з різними діловими пропозиціями, зокрема щодо закупівлі військового обладнання. Його компанія працює у сфері торгівлі зброєю, проте від таких пропозицій він відмовлявся.

Раніше було опубліковане журналістське розслідування про те, що захоплення українських інкасаторів і коштів Ощадбанку в березні 2026 року було особистим рішенням тодішнього прем'єра Віктора Орбана, і достатніх юридичних підстав для операції не було. Орбан хотів помститися Україні за перебої з постачанням нафти через трубопровід "Дружба".

"Віктор Орбан особисто керував роботою правоохоронних органів та спецслужб. Він сам міг приймати рішення про проведення рейдів або ж про затягування розслідувань. Він повинен взяти на себе відповідальність!" – написав прем’єр-міністр Угорщини", - заявив Петер Мадяр.

Він також доручив негайно розпочати внутрішнє розслідування у справі про захоплення українських інкасаторів та майна Ощадбанку у березні.

Що відомо про інцидент з інкасаторами

В Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників.

За інформацією банку, інцидент стався 5 березня під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.

Вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

У транспорті перебували семеро співробітників інкасації. Також там знаходилося 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

6 березня, Україна повернула сімох затриманих в Угорщині працівників Ощадбанку. Згодом Міністерство закордонних справ заявило про грубі порушення прав інкасаторів під час затримання.

Також Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі та частину речей семи своїх співробітників. Було зафіксовано пошкодження обладнання, наразі проводиться оцінка збитків.

Угорщина заявляла, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей.

6 травня Угорщина повернула Україні конфісковані кошти та цінності Ощадбанку.

У серпні угорська податкова служба закрила кримінальне провадження проти українських інкасаторів Ощадбанку, яких у березні затримали під час перевезення $40 млн, 35 млн євро та 9 кг золота. Розслідування не встановило відмивання грошей або іншого злочину.