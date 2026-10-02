Ціна нафти на 2 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

У п’ятницю ціни на нафту майже не змінилися: ринок оцінював ризик нового загострення між США та Іраном на тлі перших ознак відновлення поставок із Близького Сходу цього тижня.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 2 жовтня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $102,28 +0,03 % WTI $92,68 -0,2 % Urals $106,69 -3.36 %

Ціна на нафту марки Brent знизилася на 3 центи (на 0,03 %) до 102,28 долара за барель о 03:50 за Гринвічем після того, як на початку торгів у п’ятницю вона дещо зросла. Однак ця марка готувалась до тижневого зниження приблизно на 2%, попри закриття на понад 4 долари вище у четвер.

Ціна на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 19 центів (на 0,2%) до 92,68 долара за барель. Ця марка готувалась до тижневого зростання приблизно на 0,3%.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, на ціни тиснули суперечливі сигнали з Близького Сходу. З одного боку, ознаки відновлення поставок із регіону та очікування збільшення експорту Саудівської Аравії стримували зростання котирувань. З іншого - ризик нового загострення між США та Іраном, посилення американської військової присутності в регіоні та обмеження експорту нафтопродуктів Китаєм підтримували ціни.

Додатковим фактором стало посилення тиску США на європейські країни щодо збільшення поставок пального, що також сприяло стримуванню котирувань.

Зауважимо, поки світові котирування нафти коливаються на тлі чуток про можливе перемир'я між США та Іраном, на українських АЗС спостерігається різноспрямована динаміка цін. Головна турбулентність чекає на ринок у жовтні, коли на вартість пального в Україні тиснутимуть два протилежні чинники — прагнення Дональда Трампа збити ціни перед виборами та намагання Тегерана цьому завадити. Dilo розібралося, чого чекати водіям від гурту й роздробу найближчими тижнями.