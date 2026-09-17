Дорога нафта коштуватиме Україні додаткові $300 млн імпорту

Вищі за закладені в прогноз НБУ ціни на нафту збільшать платежі України за імпорт приблизно на $300 млн до кінця 2026 року. Водночас Нацбанк поки не фіксує суттєвого впливу подорожчання енергоносіїв на обсяги валютних інтервенцій.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяви голови Національного банку Андрія Пишного і заступників Юрія Гелетія та Володимира Лепушинського під час брифінгу.

За словами Лепушинського, фактичні ціни на енергоносії виявилися вищими за припущення Нацбанку. У прогнозі регулятор очікував певної деескалації війни на Близькому Сході та відповідного послаблення тиску на сировинні ринки.

"В цілому ми оцінюємо додатковий обсяг платежів за імпорт, необхідний для покриття цього зростання високих цін, десь близько $300 млн до кінця року", — сказав Лепушинський.

Гелетій зазначив, що регулятор наразі не бачить суттєвого впливу дорожчої нафти на валютний ринок та інтервенції НБУ.

За його словами, Нацбанк стежить за ситуацією на світовому енергетичному ринку ще з березня. Нещодавно ціна нафти перевищувала $100 за барель, однак поки це суттєво не відобразилося на українському валютному ринку.

Своєю чергою Пишний пояснив, що обсяг валютних інтервенцій залежить від структурного дефіциту валюти у приватного сектору, на який, серед іншого, впливають ціни на імпортовані Україною товари.

За його словами, останнім часом помітно зросла частка імпорту, пов'язаного з обороною та національною безпекою. Йдеться про комплектуючі й обладнання для локалізації виробничих потужностей оборонного сектору.

Пишний також зазначив, що під час підготовки липневого макропрогнозу НБУ вже враховував підвищені ризики через війну на Близькому Сході. Високі ціни на енергоресурси, за його словами, одночасно стримують економічне зростання України та збільшують доходи Росії від експорту енергоносіїв.

Нагадаємо, наприкінці серпня світові ціни на нафту почали знижуватися на тлі очікувань щодо ситуації навколо Ормузької протоки. Тоді Brent торгувалася близько $88 за барель, а гуртові ціни на дизель в Україні знизилися до 84,04 грн/л. На АЗС середня ціна дизпального становила 91,05 грн/л, бензину А-95 — 79,85 грн/л.

Однак уже на початку вересня ціни знову пішли вгору: 2 вересня середня вартість дизпального на українських АЗС зросла до 91,31 грн/л, а 4 вересня — до 92,40 грн/л. Це показує, наскільки швидко зовнішня цінова кон'юнктура та вартість імпортного ресурсу можуть відображатися на внутрішньому паливному ринку.