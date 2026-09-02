Ціни на пальне 2 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 1 вересня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 84,43 грн (+49 коп) А-95 80,70 грн (+48 коп.) А-92 77,58 грн (+71 коп.) ДП 91,31 грн (+36 коп.) Газ 43,25 грн (+20 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 86,90 83,90 93,90 44,90 UPG 81,90 79,90 90,90 43,50 WOG 87,90 84,90 94,90 45,50 УКРНАФТА 82,90 79,90 77,90 89,90 42,90 SOCAR 86,90 83,90 95,90 44,47 AMIC 81,92 78,93 89,93 42,55 БРСМ-Нафта 78,42 88,29 41,46