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Ціни на пальне 2 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 1 вересня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|84,43 грн (+49 коп)
|А-95
|80,70 грн (+48 коп.)
|А-92
|77,58 грн (+71 коп.)
|ДП
|91,31 грн (+36 коп.)
|Газ
|43,25 грн (+20 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|86,90
|83,90
|93,90
|44,90
|UPG
|81,90
|79,90
|90,90
|43,50
|WOG
|87,90
|84,90
|94,90
|45,50
|УКРНАФТА
|82,90
|79,90
|77,90
|89,90
|42,90
|SOCAR
|86,90
|83,90
|95,90
|44,47
|AMIC
|81,92
|78,93
|89,93
|42,55
|БРСМ-Нафта
|78,42
|88,29
|41,46
Нагадаємо, ринок пального зустрічає осінь з оптимізмом: європейські котирування падають, а слідом за ними дешевшають бензин та дизель на українських заправках. Які фактори формуватимуть ціни у вересні та чи варто розраховувати на подальший обвал вартості, розповідає Delo.ua.