"Ми немов поливаємо пустелю": ЄС все менш охоче погоджується на фінансування України

Європейський Союз поки не готовий ухвалити рішення щодо нового запиту України на додаткову фінансову допомогу. Серед причин називають переговори про майбутній бюджет ЄС та наближення виборів у низці країн.

Як пише Dilo, про це повідомляє французька газета Le Monde з посиланням на поінформованих співрозмовників.

Прохання України про нову фінансову допомогу не знаходить схвалення в ЄС

На 2027 рік Україні бракує близько 69 млрд євро понад допомогу, яку вже пообіцяли донори. Однак у Брюсселі новий запит на фінансування сприйняли насторожено. Європейські дипломати нагадують, що Київ досі не ухвалив законів, від яких залежать уже погоджені виплати

"Складається враження, що ми поливаємо пустелю", — з розчаруванням сказав один із європейських дипломатів.

Видання пише, що в умовах жорсткої бюджетної економії, коли громадська думка все менш охоче затягує пояси для підтримки України, європейці розуміють, що це питання є політично чутливим.

Незважаючи на найважчу ситуацію в Україні, цей новий запит на додаткову допомогу важко ухвалити в Брюсселі.

27 держав-членів ЄС ведуть активні переговори щодо наступного багаторічного бюджету, який включає виділення 100 мільярдів євро для України на період 2028-2034 років. Однак, враховуючи прагнення Німеччини та її "ощадливих" союзників скоротити цей бюджет на кілька сотень мільярдів євро, оголошення про нову допомогу Києву є малоймовірним.

Крім того, на 2027 рік заплановано низку важливих національних виборів – у Франції, Іспанії, Польщі та Італії, – де питання фінансування України особливо чутливе. У Франції Марін Ле Пен, кандидат від "Національних зборів" та фаворит опитувань, вже заявила про свій намір припинити всю фінансову допомогу Києву у разі перемоги на виборах.

У Києві пояснюють зростання потреб посиленням російських обстрілів. Вони б'ють по економіці й зменшують податкові надходження. Через блокування експорту зерна Чорним морем аграрний експорт упав на 60%, і країна втрачає валютну виручку.

Поки що Брюссель тягне час.

"Ми чекаємо подробиць про потреби та подивимося, як ми зможемо їх задовольнити. Обговорення очікується на зустрічі міністрів фінансів 9 жовтня або навіть у Європейській раді у середині жовтня", – сказав один із європейських дипломатів

Дефіцит держбюджету України

Україна попросила союзників додатково профінансувати близько$27 млрд оборонних потреб, однак у Європейському Союзі хочуть спершу отримати чітке пояснення, як сформувався дефіцит і на що саме потрібні кошти.

Наразі у ЄС намагаються розібратися, звідки виникла гігантська дірка в бюджеті і чи справді Україні потрібна вся сума, яку запросили. У Брюсселі не розуміють, хто відповідає за різке зростання дефіциту бюджету.

На початку місяця Брюссель заявив, що Європейський Союз не розглядає прискорення виплат Україні за кредитом 90 млрд євро. Вони будуть переведені протягом двох років, як було заплановано від початку. Наразі нові механізми фінансування не обговорюються, незважаючи на зростання оборонних потреб України.