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Втрати ворога станом на 1 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 900 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1681 добу повномасштабної війни становлять 1 535 870 осіб.
Втрати Росії у війні на 1 жовтня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 535 870 (+1 900) осіб;
- танків – 12 388 (+0) од.;
- бойових броньованих машин – 25 464 (+1) од.;
- артилерійських систем – 50 555 (+36) од.;
- РСЗВ – 2 174 (+3) од.;
- засобів ППО – 1 683 (+1) од.;
- літаків – 443 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 803 (+14) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 541 383 (+1 288) од.;
- крилатих ракет – 5 126 (+5) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 155 887 (+524) од.;
- спеціальної техніки – 4 774 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 жовтня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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