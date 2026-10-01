Втрати ворога станом на 1 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 900 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1681 добу повномасштабної війни становлять 1 535 870 осіб.

Втрати Росії у війні на 1 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 535 870 (+1 900) осіб;

танків – 12 388 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 25 464 (+1) од.;

артилерійських систем – 50 555 (+36) од.;

РСЗВ – 2 174 (+3) од.;

засобів ППО – 1 683 (+1) од.;

літаків – 443 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 803 (+14) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 541 383 (+1 288) од.;

крилатих ракет – 5 126 (+5) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 155 887 (+524) од.;

спеціальної техніки – 4 774 (+4) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.