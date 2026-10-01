Потери врага по состоянию на 1 октября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 900 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1681 день полномасштабной войны составляют 1 535 870 человек.

Потери России в войне на 1 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 октября потеряла:

личного состава – около 1 535 870 (+1 900) человек;

танков – 12 388 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 25 464 (+1) ед;

артиллерийских систем – 50 555 (+36) ед;

РСЗО – 2 174 (+3) ед;

средств ПВО – 1683 (+1) ед.;

самолетов – 443 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 803 (+14) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 541 383 (+1 288) ед;

крылатых ракет – 5 126 (+5) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 155 887 (+524) ед;

специальной техники – 4 774 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 1 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 87 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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