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Потери врага по состоянию на 1 октября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 900 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1681 день полномасштабной войны составляют 1 535 870 человек.
Потери России в войне на 1 октября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 октября потеряла:
- личного состава – около 1 535 870 (+1 900) человек;
- танков – 12 388 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 25 464 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 50 555 (+36) ед;
- РСЗО – 2 174 (+3) ед;
- средств ПВО – 1683 (+1) ед.;
- самолетов – 443 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 803 (+14) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 541 383 (+1 288) ед;
- крылатых ракет – 5 126 (+5) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 155 887 (+524) ед;
- специальной техники – 4 774 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 1 октября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 87 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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