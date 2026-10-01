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Новости
Дата публикации

Атаки РФ на дата-центры: возможен ли полный интернет-блекаут в Украине

интернет
Эксперт оценил вероятность полного интернет-блекаута в Украине из-за атак РФ / Depositphotos

Россия атакует украинскую цифровую инфраструктуру, в частности дата-центры, но полный интернет-блекаут по причине таких ударов пока маловероятен.

Такое мнение высказал директор Лаборатории компьютерной   криминалистики Cyberlab Сергей Денисенко в комментарии "Укринформу".

Он напомнил, что Россия хочет создать условия для остановки телекоммуникационных услуг в Украине и использует для этого не только кибератаки, но и физические удары по инфраструктуре.

"Россияне хотят создать блекаут в разрезе полного прекращения телекоммуникационных услуг. Это элемент кибервойны. Они используют в том числе и физические атаки на нашу инфраструктуру, уничтожение дата-центров. В то же время сложившаяся ситуация не является критической", – убежден Денисенко.

Он уточнил, что устойчивость украинской цифровой инфраструктуры обеспечивают множество дата-центров и интернет-провайдеров, а также сети мобильных операторов. Поэтому точечные поражения отдельных объектов не должны привести к масштабному прекращению доступа в интернет.

"У нас достаточно большое количество дата-центров, большое количество провайдеров, соответственно, связь поддерживается. Точечные попадания в дата-центры большого ущерба для коммуникаций, для интернета наших граждан не принесут", – подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что даже при перебоях в работе отдельных провайдеров пользователи могут иметь доступ к сети через мобильных операторов. Кроме того, крупные провайдеры и операторы не концентрируют все оборудование в одном месте, а часть их инфраструктуры может быть размещена за границей. Денисенко утверждает, что благодаря такой распределенной системе украинцы не должны столкнуться с продолжительным масштабным отсутствием   Интернета.

В то же время эксперт не исключает риска диверсий против цифровой инфраструктуры за пределами Украины. Однако установить, где хранится информация конкретной украинской компании или учреждения, сложно, особенно учитывая ее размещение в разных странах.

Россия повредила важные дата-центры в Киеве

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров .

Украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.

Атака, из-за которой пострадал дата-центр с мощностями MiroHost, задела и других игроков рынка хостинга и связи в столице. В результате российской атаки в Киеве пострадал дата-центр, из-за чего проблемы с интернетом возникли сразу у нескольких провайдеров. О перебоях сообщили сразу несколько компаний, в том числе хостинг-провайдер Cityhost, у которого в одном из киевских дата-центров уничтожена часть оборудования, и команда разворачивает резервные копии на серверах за рубежом.

О повреждении инфраструктуры   заявили провайдеры   "Домонет", Kievnet и Faust.

Также интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о   проблемы с предоставлением услуг   пользователям через русскую атаку.

Во время очередной атаки россиян 25 сентября   был поврежден дата-центр   ведущей украинской телекоммуникационной компании Datagroup.

В компании подчеркнули, что все клиентские данные полностью сохранены, угрозы для них нет. Благодаря заранее созданному резервированию инфраструктуры сервисы компании продолжают работать в штатном режиме с резервных площадок.

В результате двойной российской атаки по Киеву было полностью уничтожено оборудование главного технического узла телекоммуникационного оператора " Омега Телеком ".

Ранее Национальная комиссия электронных коммуникаций (НКЕК) предупредила, что в Украине возможны временные перебои с интернетом и мобильной связью из-за того, что Россия начала наносить удары по телекоммуникационной инфраструктуре.

Автор:
Светлана Манько

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