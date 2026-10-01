Карта боевых действий в Украине на 1 октября 2026 года

Продолжается 1681-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 октября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 209 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 22 ракетных и 78 авиационных ударов, в том числе сбросил 277 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7650 дронов-камикадзе и совершили 2656 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Сумщине артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Гавриловская Слобода, Малая Корчаковка, Писаревка, Кореньок, Марьино, Уланово и Иволжанское. Авиационный удар потерпел район населенного пункта Сумы.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы и два пункта управления противника.

На Северо-Слобожанском направлении захватчики трижды атаковали в районах Бачевска, Бунячино и Садков.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 13 атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Графского, Симиновки, Малой Волчьей, Казачьей Лопани, Тернового и Избицкого.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Новоплатоновки и Купянска.

Попытки продвинуться остановлены на Лиманском направлении, где наши защитники отразили шесть атак в районах Дробышево, Новоселовки, Дерилового и Лимана.

На Славянском направлении захватчики совершили две атаки в районах Ямполя и Пискуновки.

На Краматорском направлении украинские воины отразили одну атаку противника в направлении Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 16 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Алексеево-Дружковки, Константиновки, Новоселовки, Долгой Балки, Миколайполья и Петровки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 атаки. Основные усилия враг сосредоточил в районах Сергеевки и Молодецкого, а также совершал штурмы в направлениях Гулового, Светлого, Новониколаевки, Свободного, Кучерового Яра, Степов, Белицкого и Водянского.

На Александровском направлении противник совершил две атаки в направлении населенного пункта Березово.

На Гуляйпольском направлении отражены шесть атак захватчиков в районах Волшебного, Копанов и Верхней Терсы.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки оккупанты активных наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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