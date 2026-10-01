Майже 7 мільйонів українців не працюють: які програми для них готують

У той час, коли майже 7 млн українців не працевлаштовані, три з чотирьох українських компаній заявляють про дефіцит працівників. Тому до 2030 року уряд планує залучити до ринку праці щонайменше 2 млн людей.

Як пише Dilo, про це повідомляє Міністерство економіки.

Як будуть залучати українців до ринку праці

Відомство у 2027 році сфокусується на чотирьох програмах для залучення людей до ринку праці. Серед них:

"Досвід має значення" ‒ масштабування програми для людей віком 50+. Завдяки проєкту вже 2,5 тис. українців знайшли роботу.

‒ масштабування програми для людей віком 50+. Завдяки проєкту вже 2,5 тис. українців знайшли роботу. "Поєднувати та зростати" ‒ новий проєкт для молодих батьків, передусім жінок, які планують повернутися до роботи після народження дитини. Учасники отримуватимуть супровід на всіх етапах ‒ від визначення потреб і консультацій до працевлаштування або започаткування власної справи та подальшої підтримки.

‒ новий проєкт для молодих батьків, передусім жінок, які планують повернутися до роботи після народження дитини. Учасники отримуватимуть супровід на всіх етапах ‒ від визначення потреб і консультацій до працевлаштування або започаткування власної справи та подальшої підтримки. "Це моя справа" ‒ продовження програми для майбутніх молодих підприємців. Її учасниками вже стали понад 1 тис. людей. Програма включає навчання, розробку бізнес-ідеї та менторський супровід.

‒ продовження програми для майбутніх молодих підприємців. Її учасниками вже стали понад 1 тис. людей. Програма включає навчання, розробку бізнес-ідеї та менторський супровід. "Молодіжна гарантія" ‒ розвиток проєкту з проактивного кар’єрного супроводу молоді віком 15–35 років, яка ще не визначилася з майбутньою професією.

Також держава продовжить чинні програми підтримки працевлаштування, зокрема компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО та облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, а також грантові програми для малого бізнесу.

Нагадаємо, в Україні зберігається дефіцит працівників, попри те що кількість людей, які шукають роботу, останніми місяцями зросла. Через нестачу кадрів роботодавці конкурують за фахівців і підвищують зарплати. Цього року Національний банк очікує зростання реальних зарплат більш ніж на 12%.