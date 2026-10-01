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Дата публікації

Ціна нафти на 1 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Ціна нафти на 1 жовтня / Freepik

У четвер ціни на нафту впали приблизно на 1% на тлі відновлення експорту сирої нафти з регіону Перської затоки та несподіваного збільшення запасів у США, що послабило побоювання щодо перебоїв у постачанні.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 1 жовтня

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent $96,92 - 1,1%
WTI $89,18 -1,4%
Urals $110,94 +0.36%

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,1% — до 96,92 долара за барель, ціна на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 1,4% — до 89,18 долара за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту знижуються на тлі відновлення постачання з регіону Перської затоки. Саудівська Аравія поновила завантаження танкерів у порту Янбу після відновлення роботи трубопроводу "Схід–Захід".

За даними Goldman Sachs, експорт нафти з країн Перської затоки минулого тижня зріс до 23,3 млн барелів на добу — середнього рівня 2025 року. Додатковий тиск на ціни чинить зростання запасів сирої нафти у США на 922 тисячі барелів, до 427,3 млн.

Водночас можливе відновлення діалогу між США та Іраном може додатково знизити геополітичну премію в цінах на нафту.

Зауважимо, поки світові котирування нафти коливаються на тлі чуток про можливе перемир'я між США та Іраном, на українських АЗС спостерігається різноспрямована динаміка цін. Головна турбулентність чекає на ринок у жовтні, коли на вартість пального в Україні тиснутимуть два протилежні чинники — прагнення Дональда Трампа збити ціни перед виборами та намагання Тегерана цьому завадити.  Dilo розібралося, чого чекати водіям від гурту й роздробу найближчими тижнями.  

Автор:
Ольга Опенько

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