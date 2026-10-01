Цена нефти на 1 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

В четверг цены на нефть упали примерно на 1% на фоне возобновления экспорта сырой нефти из региона Персидского залива и неожиданного увеличения запасов в США, что ослабило опасения перебоев в поставках.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 1 октября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $96,92 – 1,1% WTI $89,18 -1,4% Urals $110,94 +0.36%

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,1% - до 96,92 доллара за баррель, цена на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 1,4% - до 89,18 доллара за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть снижаются на фоне возобновления поставок из региона Персидского залива. Саудовская Аравия возобновила загрузку танкеров в порту Янбу после возобновления работы трубопровода "Восток-Запад".

По данным Goldman Sachs, экспорт нефти из стран Персидского залива на прошлой неделе вырос до 23,3 млн баррелей в сутки – среднего уровня 2025 года. Дополнительное давление на цены оказывает рост запасов сырой нефти в США на 922 тысяч баррелей, до 427,3 млн.

В то же время возможно возобновление диалога между США и Ираном может дополнительно снизить геополитическую премию в ценах на нефть.

Отметим, что пока мировые котировки нефти колеблются на фоне слухов о возможном перемирии между США и Ираном, на украинских АЗС наблюдается разнонаправленная динамика цен. Главная турбулентность ждет рынок в октябре, когда стоимость топлива в Украине будут давить два противоположных фактора — стремление Дональда Трампа сбить цены перед выборами и попытки Тегерана этому помешать. Dilo разобралось, чего ждать водителям от группы и розницы в ближайшие недели.