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Цена нефти на 1 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals
В четверг цены на нефть упали примерно на 1% на фоне возобновления экспорта сырой нефти из региона Персидского залива и неожиданного увеличения запасов в США, что ослабило опасения перебоев в поставках.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 1 октября
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$96,92
|– 1,1%
|WTI
|$89,18
|-1,4%
|Urals
|$110,94
|+0.36%
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,1% - до 96,92 доллара за баррель, цена на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 1,4% - до 89,18 доллара за баррель.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, цены на нефть снижаются на фоне возобновления поставок из региона Персидского залива. Саудовская Аравия возобновила загрузку танкеров в порту Янбу после возобновления работы трубопровода "Восток-Запад".
По данным Goldman Sachs, экспорт нефти из стран Персидского залива на прошлой неделе вырос до 23,3 млн баррелей в сутки – среднего уровня 2025 года. Дополнительное давление на цены оказывает рост запасов сырой нефти в США на 922 тысяч баррелей, до 427,3 млн.
В то же время возможно возобновление диалога между США и Ираном может дополнительно снизить геополитическую премию в ценах на нефть.
Отметим, что пока мировые котировки нефти колеблются на фоне слухов о возможном перемирии между США и Ираном, на украинских АЗС наблюдается разнонаправленная динамика цен. Главная турбулентность ждет рынок в октябре, когда стоимость топлива в Украине будут давить два противоположных фактора — стремление Дональда Трампа сбить цены перед выборами и попытки Тегерана этому помешать. Dilo разобралось, чего ждать водителям от группы и розницы в ближайшие недели.