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Курс валют на 1 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на восемнадцать копеек, в то же время евро подешевел сразу на двадцать одну копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 1.10.2026 ( четверг ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,68 грн (-18 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,71 грн (-21 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,61 грн (-5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,51/ 45,04
|Евро
|50,62/ 51,26
|Злотый
|11,40/ 11,77
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 1 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,25/44,85
|50,20/51,20
|11,10/ 11,80
|Ощадбанк
|44,50/ 45,00
|50,30/ 51,30
|11,10/ 11,80
|ПУМБ
|44,60/ 45,20
|50,80/51,50
|11,10/ 11,80
|Укргазбанк
|44,50/ 45,00
|50,30/51,30
|11,10/ 11,80
|Райффайзен
|44,60/44,99
|50,70/51,20
Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.
В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.