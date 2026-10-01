Курс валют на 1 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на восемнадцать копеек, в то же время евро подешевел сразу на двадцать одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 1.10.2026 ( четверг ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,68 грн (-18 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,71 грн (-21 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,61 грн (-5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,51/ 45,04 Евро 50,62/ 51,26 Злотый 11,40/ 11,77

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 1 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,25/44,85 50,20/51,20 11,10/ 11,80 Ощадбанк 44,50/ 45,00 50,30/ 51,30 11,10/ 11,80 ПУМБ 44,60/ 45,20 50,80/51,50 11,10/ 11,80 Укргазбанк 44,50/ 45,00 50,30/51,30 11,10/ 11,80 Райффайзен 44,60/44,99 50,70/51,20

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.