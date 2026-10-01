Названы пять лучших кроссоверов для начинающих водителей в 2026 году

Toyota RAV4 заняла первое место в рейтинге компактных кроссоверов для начинающих водителей в 2026 году. В пятерку также вошли Honda CR-V, Kia Sportage, Hyundai Tucson и электрический Hyundai IONIQ 5.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на рейтинг аналитической автомобильной платформы MotiveGrid.

Для отбора MotiveGrid рассматривала новые компактные кроссоверы в комплектациях стоимостью не более $35 тыс. Каждая модель должна отвечать трем основным требованиям: иметь высокий уровень защиты при ДТП, достаточный набор штатных систем помощи водителю и проверенную силовую установку.

Среди систем помощи учитывали автоматическое экстренное торможение, содержание автомобиля в полосе и мониторинг слепых зон. Для рейтинга брали дешевую комплектацию каждой модели, которая отвечала всем установленным требованиям.

После отбора автомобили оценивали по пяти направлениям: стоимости владения, силовой установке, безопасности, системам помощи водителю и удобству в повседневном использовании. Наибольший вес в итоговой оценке имеет сохранность.

Какие кроссоверы вошли в топ-5

1. Toyota RAV4. Версия SE Hybrid получила 83 балла из 100. Ее цена в рейтинге составляет $34,7 тыс., а расчетная стоимость владения за пять лет — $39,4 тыс. MotiveGrid отмечает модель по затратам на владение и силовую установку.

2. Honda CR-V. Гибридная комплектация EX стоимостью $33,15 тыс. набрала 80 баллов. Пятилетние затраты на владение платформа оценивается в $40,85 тыс.

3. Kia Sportage. Бензиновая версия SX также получила 80 баллов. Ее стоимость составляет $34,39 тыс., а пятилетнее владение MotiveGrid оценивает в $50,67 тыс. Среди сильных сторон платформа выделяет повседневное удобство, в то время как оценка систем помощи водителю ниже.

4. Hyundai Tucson. Гибридная версия SEL Convenience за $34,55 тыс. получила 79 баллов. Ориентировочные расходы за пять лет составляют $46,74 тыс.

5. Hyundai IONIQ 5. Единственный электромобиль в пятерке – версия SE Standard Range RWD за $35 тыс. – получил 78 баллов. MotiveGrid выше всего оценила его системы помощи водителю и безопасность, а пятилетние расходы на владение рассчитала на уровне $45,71 тыс.

Отметим, в рейтинге используются цены MSRP и данные американских организаций NHTSA и IIHS, поэтому указанные цены и оценки стоимости владения не следует прямо переносить на украинский авторынок.

Напомним, Toyota RAV4 в августе стала самым популярным новым авто в Украине: модель получила 445 первых регистраций.