Рынок новых легковых авто в Украине: итоги августа 2026

Август 2026 года на рынке новых легковых автомобилей зафиксировал углубление спада, который сопровождался резким изменением силовых установок и усилением концентрации на крупнейших брендах. По данным Института исследований авторынка, в течение месяца было зарегистрировано 4 794 новых авто. Читайте на Dilo подробнее об итоговом состоянии рынка новых авто за август 2026 года.

Рынок новых автомобилей: самая низкая точка после февраля

Доли первых регистраций новых легковушек по типам питания в 1–30 августа 2026 года.

Инфографика: eauto.org.ua

Общий объем августа был на 7,6% меньше, чем в июле, и на 30,9% меньше, чем в августе 2025 года. На 13-месячной линии 4 794 регистрации — ниже всех значений после февраля 2026 года, тогда как наивысшей точкой остается декабрь 2025-го с 11 287 авто.

Из августовского объема 4 654 автомобиля, или 97,1%, были ввезены в Украину новыми. Еще 140 авто, или 2,9%, зарегистрированы как изготовленные или переоборудованные в Украине. По сравнению с июлем первая категория сократилась на 392 авто (-7,8%), вторая — на два (-1,4%). Год к году разница составила минус 2 133 авто (-31,4%) и минус девять авто (-6,0%) соответственно, поэтому почти весь годовой спад сформировался именно в большей по объему части ввезенных новыми авто.

Динамика свидетельствует о том, что августовское охлаждение спроса затронуло прежде всего массовый импорт, тогда как локальное производство и переоборудование осталось почти неизменным в относительных величинах.

Топливные приоритеты

Августовское распределение долей по типам двигателей наглядно иллюстрирует, насколько резко изменилась структура спроса по сравнению с прошлогодней базой, в которой доминировали электромобили.

Бензин — 36,8% (1 765 авто): крупнейшая доля месяца, хотя по сравнению с июлем количество таких регистраций уменьшилось на 243 авто, или 12,1%;

Гибриды (HEV/PHEV) — 33,9% (1 627 авто): почти сравнялись с бензиновыми по доле, несмотря на месячное снижение на 71 авто, или 4,2% — доля выросла на 1,2 п. п. лишь потому, что остальная часть рынка сокращалась быстрее;

Дизель — 18,4% (881 авто): потерял 200 регистраций по сравнению с июлем, или 18,5%;

Электромобили (BEV) — 10,5% (504 авто): единственный крупный тип питания, который вырос по сравнению с июлем — плюс 110 авто, или 27,9%, а доля прибавила 2,9 п. п.;

ГБО — 0,4% (17 авто): остается статистически незначимым сегментом.

В годовом измерении именно электрическая группа дала наибольшую часть сокращения рынка: с 1 944 до 504 авто, то есть минус 1 440 единиц, или 74,1%. Ее доля упала с 28,0% до 10,5% — на 17,5 п. п., а сам сегмент сформировал 67,2% общего годового спада рынка на 2 142 авто. Бензиновых авто за год стало меньше на 430, дизельных — на 290, с ГБО — на одно, тогда как гибриды единственные добавили 19 регистраций.

Годовой разрыв следует рассматривать в контексте налогового изменения: с 1 января 2026 года электромобили снова облагаются НДС, а ожидаемое завершение льготы влияло на сроки регистраций еще в 2025 году. Это важный контекст для высокой прошлогодней базы, но сам факт налогового изменения не объясняет каждое отдельное августовское движение.

Рейтинг по маркам: Toyota против остального рынка

ТОП-10 марок самых популярных новых легковых авто, август 2026

Инфографика: eauto.org.ua

Главный сюжет августа — расхождение траекторий Toyota и остальных марок. Toyota завершила месяц с 1 068 первыми регистрациями — на 189 авто (+21,5%) больше, чем в июле, и на 104 авто (+10,8%) больше, чем годом ранее. Ее доля выросла с 16,9% в июле и 13,9% годом ранее до 22,3% в августе.

Без Toyota остальные марки вместе сократились с 4 309 до 3 726 авто: минус 583 регистрации, или 13,5% к июлю, и минус 2 246 авто, или 37,6%, к августу прошлого года. То есть прирост лидера компенсировал лишь около трети спада других брендов.

Концентрация рынка усилилась: первая тройка (Toyota, Skoda и Renault) сформировала 39,1% сегмента, первая пятерка — 50,2%, а топ-10 — 69,0%. Десятка марок по количеству первых регистраций выглядит следующим образом:

Toyota: 1 068 авто, доля 22,3%; +21,5% к июлю, 1-е место без изменений;

Skoda: 429, 8,9%; -22,6%, 2-е место;

Renault: 376, 7,8%; +26,6%, подъем с 4-го на 3-е;

Volkswagen: 269, 5,6%; -39,1%, спад с 3-го на 4-е;

BYD: 266, 5,5%; +24,3%, подъем с 8-го на 5-е;

Hyundai: 258, 5,4%; -6,9%, 6-е место;

Mazda: 188, 3,9%; -22,6%, 7-е место;

BMW: 186, 3,9%; -36,9%, спад с 5-го на 8-е;

Suzuki : 150, 3,1%; -18,0%, 9-е место;

Zeekr: 120, 2,5%; +57,9%, подъем с 19-го на 10-е.

Среди заметных перестановок Renault поднялась с четвертого на третье место, BYD — с восьмого на пятое, а Zeekr дебютировал в десятке, поднявшись сразу с девятнадцатого места.

ТОП-10 моделей самых популярных новых легковых авто (инфографика)

Модельный зачет возглавила Toyota RAV4: 445 регистраций, или 9,3% всего сегмента. Модель добавила 125 авто (+39,1%) к июлю и 143 авто (+47,4%) год к году.

10. Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg

Источник: bycar.in.ua

Большой премиальный кроссовер, флагманская модель в линейке SUV Volkswagen, сочетающая представительский статус с высокими внедорожными возможностями. Автомобиль предлагается с мощными бензиновыми и дизельными двигателями, а также с полным приводом 4Motion в стандартной комплектации для большинства версий. В августе модель опустилась с пятого на десятое место, потеряв 53,2% объема по сравнению с июлем, — 96 первых регистраций.

9. Mazda CX-5

Mazda CX-5

Источник: topgear.com

Кроссовер выделяется среди конкурентов изысканным дизайном в фирменной философии Kodo и качественной отделкой салона. Предлагается с бензиновыми двигателями линейки SkyActiv-G, а также с полным приводом i-Activ AWD в ряде комплектаций. В августе модель потеряла 17,7% по сравнению с июлем, остановившись на отметке 121 авто.

8. BYD Sea Lion 06

BYD Sea Lion 06

Источник: terra-cars.com.ua

Китайский кроссовер продолжил закрепляться в топ-10, поднявшись с одиннадцатого на восьмое место благодаря росту на 47,7% по сравнению с июлем. Продуманный продукт из КНР находит своего покупателя даже в условиях налогового давления на электрифицированный транспорт за счет выгодного соотношения оснащения и стоимости. В августе эту модель приобрели 130 украинцев.

7. Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado

Источник: infocar.ua

Мощный рамный внедорожник, сочетающий легендарную проходимость Toyota с высоким уровнем комфорта для длительных поездок. Оснащается мощными бензиновыми и дизельными двигателями, а также полным приводом и понижающей передачей, рассчитанными на серьезное бездорожье. В августе модель потеряла 19,3% по сравнению с июлем: 138 первых регистраций.

6. Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross

Источник: motorist.sg

Yaris CrossКомпактный кроссовер B-класса, сочетающий городские габариты с увеличенным клиренсом и гибридной силовой установкой Toyota. Автомобиль привлекает покупателей, которые ищут экономичный и практичный вариант для ежедневной эксплуатации в городе без переплаты за размеры. В августе модель потеряла 10,5% по сравнению с июлем, остановившись на 153 первых регистрациях.

5. Toyota Camry

Toyota Camry

Источник: toyota.ua

Бизнес-седан Toyota совершил самый большой скачок в августовской десятке: плюс 96 авто, или 123,1% к июлю, и подъем сразу с 16-го на 5-е место. Модель привлекает покупателей, которым нужен статусный, но практичный седан с гибридной силовой установкой. Август принес модели 174 новые регистрации.

4. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Источник: topgear.com

Большой семейный кроссовер чешского производства, предлагающий просторный салон с возможностью third-row (7-местной) конфигурации в ряде версий. Оснащается бензиновыми и дизельными двигателями, а также полным приводом 4x4 в старших комплектациях. В августе модель опустилась со второго на четвертое место, потеряв 25,3% к июлю: 180 первых регистраций.

3. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Источник: automotive24.com.ua

Компактный кроссовер, один из лидеров продаж в своем сегменте благодаря сочетанию современного дизайна, практичности и доступной цены. Предлагается с бензиновыми двигателями, а также гибридными версиями для снижения расхода топлива, с возможностью полного привода в ряде комплектаций. В августе модель поднялась с четвертого на третье место, хотя и потеряла 4,3% к июлю: 200 первых регистраций.

2. Renault Duster

Renault Duster

Источник: i.infocar.ua

Народный любимец поднялся с третьего на второе место благодаря росту на 22,5% к июлю. Спрос на Duster стабильно высок благодаря активности корпоративного и государственного секторов, которые выбирают максимально практичное решение в бюджетном сегменте. Август принес модели 267 регистраций.

1. Toyota RAV4

Toyota RAV4

Источник: topgear.com

Компактный кроссовер C-класса, который годами входит в число самых популярных моделей на украинском рынке благодаря сочетанию практичности и надежности. Предлагается с бензиновыми двигателями и гибридными силовыми установками, что делает его привлекательным вариантом как для городской эксплуатации, так и для дальних поездок. RAV4 возглавил августовский рейтинг с результатом 445 первых регистраций — 9,3% всего сегмента, добавив 125 авто (+39,1%) к июлю и 143 авто (+47,4%) год к году.

Что показал август 2026 года

Месяц продемонстрировал рынок, который продолжает сжиматься, но одновременно перераспределяется между игроками: Toyota выросла на 21,5% к июлю и заняла более пятой части сегмента, тогда как остальные марки вместе потеряли 583 регистрации. Электромобили сформировали две трети годового спада рынка, хотя сами и выросли к июлю на 27,9%, поэтому налоговое изменение с начала года продолжает определять структуру спроса. Появление Zeekr в топ-10 марок и закрепление BYD Sea Lion 06 в модельном зачете показывают, что китайские бренды продолжают наращивать присутствие даже в условиях общего снижения.

В следующих обзорах стоит следить за двумя признаками: продолжат ли электромобили сокращать годовой разрыв от месяца к месяцу и сохранит ли Toyota преимущество, когда изменится доступность отдельных моделей. Если другие марки вернут июльские объемы, концентрация рынка уменьшится; если нет — августовская структура закрепится даже без дальнейшего падения всего сегмента.