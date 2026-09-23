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Какие кроссоверы украинцы чаще всего покупали за границей: топ-10 моделей
За январь-август 2026 года украинский автопарк пополнили 154,8 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Более половины из них – 54% – пришлось на кроссоверы, а средний возраст таких автомобилей составлял 7,4 года.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Чаще всего украинцы выбирали кроссоверы с бензиновыми двигателями. На них пришлось 60% импортированных SUV с пробегом. Еще 18% составляли дизельные модели, 11% – электромобили, 9% – гибриды и 2% – автомобили с газобаллонным оборудованием.
Самым популярным кроссовером среди импортируемых из-за границы стал Volkswagen Tiguan – за восемь месяцев в Украину ввезли 6261 такой автомобиль.
Второе место занял Audi Q5 с 5460 автомобилями, третье – Nissan Rogue, которых импортировали 5402 единицы.
Топ-10 импортированных кроссоверов с пробегом за январь-август 2026 года:
- Volkswagen Tiguan - 6261 авто;
- Audi Q5 - 5460;
- Nissan Rogue - 5402;
- Ford Escape - 3319;
- Mazda CX-5 - 2884;
- Nissan Qashqai - 2849;
- BMW X3 - 2486;
- Tesla Model Y - 2471;
- BMW X5 - 2282;
- Audi Q7 - 2230.
Напомним, в первом квартале 2026 года доля кроссоверов среди импортируемых подержанных легковушек составила 53%.