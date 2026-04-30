Українці у 2026 році вже купили понад 50 тисяч авто: лідери серед кросоверів

У першому кварталі 2026 року українці придбали понад 50 тисяч вживаних авто з-за кордону. Більше половини з них - кросовери, які залишаються найпопулярнішим сегментом на ринку.

Як пише Delo.ua, про це інформує Укравтопром.

Упродовж першого кварталу 2026 року автопарк України поповнився 50,1 тис. вживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону.

Найбільшу частку серед них традиційно займають кросовери — 53% від загальної кількості, повідомляє Укравтопром.

Середній вік таких автомобілів становить близько 8 років.

Найчастіше українці обирають бензинові моделі — їх частка сягає 61%. Дизельні авто займають 21%, гібриди — 8%, електромобілі — 7%, а автомобілі з газобалонним обладнанням — 3%.

Топ-10 найпопулярніших вживаних кросоверів:

Volkswagen Tiguan — 2010 авто. Audi Q5 — 1886 авто. Nissan Rogue — 1716 авто. Ford Escape — 1090 авто. Nissan Qashqai — 1027 авто. Mazda CX-5 — 949 авто. BMW X3 — 829 авто. Audi Q7 — 752 авто. BMW X5 — 744 авто. Hyundai Tucson — 653 авто.

