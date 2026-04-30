Украинцы в 2026 году уже купили более 50 тысяч автомобилей: лидеры среди кроссоверов

В первом квартале 2026 года украинцы приобрели более 50 тысяч подержанных автомобилей из-за рубежа. Более половины из них – кроссоверы, которые остаются самым популярным сегментом на рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Укравтопром.

В течение первого квартала 2026 года автопарк Украины пополнился 50,1 тыс. легковых автомобилей, импортируемых из-за рубежа.

Наибольшую часть среди них традиционно занимают кроссоверы — 53% от общего количества, сообщает Укравтопром .

Средний возраст таких автомобилей составляет около 8 лет.

Чаще украинцы выбирают бензиновые модели — их доля достигает 61%. Дизельные авто занимают 21%, гибриды – 8%, электромобили – 7%, а автомобили с газобаллонным оборудованием – 3%.

Топ-10 самых популярных подержанных кроссоверов:

Volkswagen Tiguan - 2010 авто. Audi Q5 - 1886 авто. Nissan Rogue - 1716 авто. Ford Escape - 1090 авто. Nissan Qashqai - 1027 авто. Mazda CX-5 - 949 авто. BMW X3 - 829 авто. Audi Q7 - 752 авто. BMW X5 - 744 авто. Hyundai Tucson - 653 авто.

