Украинцы в 2026 году уже купили более 50 тысяч автомобилей: лидеры среди кроссоверов

Подержанные кроссоверы доминируют на рынке Украины / Depositphotos

В первом квартале 2026 года украинцы приобрели более 50 тысяч подержанных автомобилей из-за рубежа. Более половины из них – кроссоверы, которые остаются самым популярным сегментом на рынке.

Украинцы массово покупают кроссоверы

В течение первого квартала 2026 года автопарк Украины пополнился 50,1 тыс. легковых автомобилей, импортируемых из-за рубежа.

Наибольшую часть среди них традиционно занимают кроссоверы — 53% от общего количества, сообщает Укравтопром .

Средний возраст таких автомобилей составляет около 8 лет.

Чаще украинцы выбирают бензиновые модели — их доля достигает 61%. Дизельные авто занимают 21%, гибриды – 8%, электромобили – 7%, а автомобили с газобаллонным оборудованием – 3%.

Топ-10 самых популярных подержанных кроссоверов:

  1. Volkswagen Tiguan - 2010 авто.
  2. Audi Q5 - 1886 авто.
  3. Nissan Rogue - 1716 авто.
  4. Ford Escape - 1090 авто.
  5. Nissan Qashqai - 1027 авто.
  6. Mazda CX-5 - 949 авто.
  7. BMW X3 - 829 авто.
  8. Audi Q7 - 752 авто.
  9. BMW X5 - 744 авто.
  10. Hyundai Tucson - 653 авто.

Напомним, средняя цена нового авто в США в марте составила 51 456 долларов. В Китае доступно более 200 моделей электрокаров, включая гибриды, по цене в разы меньше – от $6 560 до $25 000. То есть в КНР можно приобрести несколько электромобилей по цене одного среднестатистического авто в Соединенных Штатах.

