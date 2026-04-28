За среднюю стоимость автомобиля в США можно купить пять электрокаров в Китае: цены и дешевые модели

Средняя цена нового авто в США в марте составила 51456 долларов. В Китае доступно более 200 моделей электрокаров, включая гибриды, по цене в разы меньше – от $6 560 до $25 000. То есть в КНР можно приобрести несколько электромобилей по цене одного среднестатистического авто в Соединенных Штатах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Агентство, используя данные DCar, составило список пяти наиболее продаваемых электромобилей в КНР, цена которых не превышает 12 000 долларов.

Самые дешевые электрокары в Китае

Geely EX2

Эта модель стала лидером по количеству продаж в Китае в 2025 году. Ее начальная цена составляет $10060. Автомобиль оснащен передним багажником, внутренними отделениями для хранения и 14,6-дюймовым сенсорным экраном. Запас хода составляет около 410,38 км. Автомобильный аналитик Фелипе Муньос отмечает: "Когда садишься, не чувствуешь себя в маленьком автомобиле... Он чувствуется лучше с точки зрения качества и больше с точки зрения размера".

Wuling Hongguang MiniEV

Цена модели стартует от 6560 долларов. В 2026 году производитель обновил дизайн, добавив четыре двери. Автомобиль имеет максимальную скорость 99,78 км/ч и запас хода 204,39 км. Компания также предлагает модель Bingo Pro стоимостью от 8000 долларов, рассчитанную на скоростные трассы с запасом хода 402,34 км.

Линейка BYD

Компания BYD выпускает серию Qin Plus DM с начальной ценой $11 675. Модель Seagull по цене $10 200 получила популярность благодаря соотношению стоимости и оснащения. Версия 2026 года имеет систему Lidar, функцию быстрой зарядки и запас хода 505,33 км. Раньше автомобиль имел один стеклоочиститель, однако в новой версии установлен стандартный комплект из двух элементов. Кроме того популярностью на китайском авторынке пользуется еще одна модель автопроизводителя BYD Yuan UP – ее цена казнит от $10 945. Всего три ведущих модели бренда обеспечили 700 000 продаж за последний год.

Китай остается мировым лидером в производстве и потреблении электромобилей (EV). Правительственная политика Китая, направленная на субсидирование производителей и развитие инфраструктуры зарядных станций является ключевым фактором низких цен на внутреннем рынке.

Авторынок Украины

Китайские автомобили постепенно укрепляют позиции на украинском рынке и выходят за пределы нишевого сегмента. Особенно заметен рост среди новых авто, где они активно конкурируют с традиционными брендами за счет цены, технологий и дизайна.

В течение первого квартала 2026 украинцы приобрели 2608 единиц легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ-5 самых популярных моделей новых легковушек китайского происхождения вошли три компании BYD: BYD Leopard 3, BYD Sea Lion 06 и BYD Song Plus.

