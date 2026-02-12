Китайские автогиганты BYD и Geely нацелились на покупку завода Nissan-Mercedes в Мексике

Китайские компании BYD и Geely вошли в число финалистов на приобретение совместного завода Nissan и Mercedes-Benz в Мексике. На фоне тарифных ограничений США и сокращений на американских предприятиях производители из КНР стремятся локализовать производство для закрепления на рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Среди девяти компаний, проявивших интерес, также присутствуют китайские Chery, Great Wall Motor и вьетнамский производитель электромобилей VinFast.

Экономический интерес

Интерес китайских брендов к мексиканским мощностям обусловлен следующими факторами:

с 2020 года продажи BYD выросли в десять раз, а Geely - вдвое. В прошлом году каждая из компаний реализовала более 4 миллионов авто;

присутствие китайских марок в Мексике выросло с нуля в 2020 году до 10% в прошлом году (общий объем рынка Мексики составляет 1,5 млн авто в год);

в городе Рамос-Ариспе китайская компания Yongmaotai Automotive строит завод автозапчастей на 600 мест, тогда как General Motors уволил 1900 работников на местном предприятии из-за падения спроса в США.

Политические и торговые риски

Мексиканские власти находятся в состоянии балансировки между привлечением инвестиций и давлением Вашингтона. Соединенные Штаты фактически запретили продажу автомобилей китайских марок на своем рынке. В то же время администрация Дональда Трампа обвиняет Мексику в создании путей попадания китайских товаров в США в обход пошлин.

На фоне напряженности между странами Министерство экономики Мексики призвало власти штатов приостановить привлечение китайских инвестиций к завершению переговоров по североамериканскому торговому соглашению.

Мехико уже введи в 50% пошлины на импорт китайских автомобилей. Этот шаг преследовал цель "снизить градус" в отношениях с США, однако он стал дополнительным стимулом для китайских компаний переносить производство непосредственно на территорию Мексики.

Популярность BYD в Украине.

В В 2025 году автопарк Украины пополнили 81,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем в 2024 году. Аналитики подчеркивают, что это стало самым высоким годовым результатом для этого сегмента авторынка с 2022 года.

Лидером рынка новых легковушек стала китайская марка BYD с показателем – 10352 реализованных авто, что в пять раз больше, чем в 2024 году.

Напомним, китайский автопроизводитель BYD в 2025 году стал крупнейшим в мире производителем электромобилей, сдвинув американскую компанию Tesla Илона Маска, которая второй год сталкивается с падением продаж.