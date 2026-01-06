Китайская BYD стала лидером рынка новых легковых автомобилей в Украине в 2025 году

По итогам прошлого года лидером рынка новых легковушек стала китайская марка BYD с показателем – 10352 реализованных авто, что в пять раз больше, чем в 2024 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что в прошлом году автопарк Украины пополнили 81,3 тыс. новых легковушек, что на 17% больше, чем в 2024 году. Аналитики подчеркивают, что это стало самым высоким годовым результатом для этого сегмента авторынка с 2022 года.

Лидером рынка новых легковушек стала китайская марка BYD.

ТОП-10 марок 2025 года:

BYD – 10352 ед. (+401%); Toyota – 10181 ед. (-5%); Volkswagen – 7380 ед. (+51%); Renault – 6281 ед. (-14%); Skoda – 6153 ед. (+22%); BMW – 3757 ед. (-22%); Hyundai – 3633 ед. (+39%); Zeekr – 2984 ед. (+264%); Audi – 2864 ед. (+42%); Honda – 2655 ед. (+31%).

Титул бестселлера рынка новых легковых автомобилей 2025 года получил компактный кроссовер Renault Duster.

В лидерскую тройку также попали Toyota RAV-4 и электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx

Напомним, в декабре 2025 года в Украине было реализовано рекордное количество новых легковых автомобилей – 12,4 тыс. ед. Это самый высокий показатель с марта 2014 года.