Китайская BYD стала лидером рынка новых легковых автомобилей в Украине в 2025 году
По итогам прошлого года лидером рынка новых легковушек стала китайская марка BYD с показателем – 10352 реализованных авто, что в пять раз больше, чем в 2024 году.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что в прошлом году автопарк Украины пополнили 81,3 тыс. новых легковушек, что на 17% больше, чем в 2024 году. Аналитики подчеркивают, что это стало самым высоким годовым результатом для этого сегмента авторынка с 2022 года.
Лидером рынка новых легковушек стала китайская марка BYD.
ТОП-10 марок 2025 года:
- BYD – 10352 ед. (+401%);
- Toyota – 10181 ед. (-5%);
- Volkswagen – 7380 ед. (+51%);
- Renault – 6281 ед. (-14%);
- Skoda – 6153 ед. (+22%);
- BMW – 3757 ед. (-22%);
- Hyundai – 3633 ед. (+39%);
- Zeekr – 2984 ед. (+264%);
- Audi – 2864 ед. (+42%);
- Honda – 2655 ед. (+31%).
Титул бестселлера рынка новых легковых автомобилей 2025 года получил компактный кроссовер Renault Duster.
В лидерскую тройку также попали Toyota RAV-4 и электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx
Напомним, в декабре 2025 года в Украине было реализовано рекордное количество новых легковых автомобилей – 12,4 тыс. ед. Это самый высокий показатель с марта 2014 года.