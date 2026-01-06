- Категорія
Китайська BYD стала лідером ринку нових легковиків в Україні у 2025 році
За підсумками минулого року лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD з показником - 10352 реалізованих авто, що уп'ятеро більше, ніж в 2024 році.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що у минулому році автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році. Аналітики підкреслюють, що це стало найвищим річним результатом для цього сегменту авторинку з 2022 року.
Лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD.
ТОП-10 марок 2025 року:
- BYD - 10352 од. (+401%);
- Toyota - 10181 од. (-5%);
- Volkswagen - 7380 од. (+51%);
- Renault - 6281 од. (-14%);
- Skoda - 6153 од. (+22%);
- BMW - 3757 од. (-22%);
- Hyundai - 3633 од. (+39%);
- Zeekr - 2984 од. (+264%);
- Audi - 2864 од. (+42%);
- Honda - 2655 од. (+31%).
Титул бестселера ринку нових легковиків 2025 року здобув компактний кросовер Renault Duster.
У лідерську трійку також потрапили Toyota RAV-4 та електрокросовер Volkswagen ID.Unyx
Нагадаємо, у грудні 2025 року в Україні було реалізовано рекордну кількість нових легкових автомобілів – 12,4 тис. од. Це найвищий показник з березня 2014 року.