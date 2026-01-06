Китайська BYD стала лідером ринку нових легковиків в Україні у 2025 році

За підсумками минулого року лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD з показником - 10352 реалізованих авто, що уп'ятеро більше, ніж в 2024 році.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що у минулому році автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році. Аналітики підкреслюють, що це стало найвищим річним результатом для цього сегменту авторинку з 2022 року.

Лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD.

ТОП-10 марок 2025 року:

BYD - 10352 од. (+401%); Toyota - 10181 од. (-5%); Volkswagen - 7380 од. (+51%); Renault - 6281 од. (-14%); Skoda - 6153 од. (+22%); BMW - 3757 од. (-22%); Hyundai - 3633 од. (+39%); Zeekr - 2984 од. (+264%); Audi - 2864 од. (+42%); Honda - 2655 од. (+31%).

Титул бестселера ринку нових легковиків 2025 року здобув компактний кросовер Renault Duster.

У лідерську трійку також потрапили Toyota RAV-4 та електрокросовер Volkswagen ID.Unyx

Нагадаємо, у грудні 2025 року в Україні було реалізовано рекордну кількість нових легкових автомобілів – 12,4 тис. од. Це найвищий показник з березня 2014 року.