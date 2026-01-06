Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,42

+0,13

EUR

49,51

--0,07

Готівковий курс:

USD

42,55

42,40

EUR

50,00

49,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Китайська BYD стала лідером ринку нових легковиків в Україні у 2025 році

електромобіль BYD Song Plus
Електромобіль BYD Song Plus. / Вікіпедія

За підсумками минулого року лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD з показником - 10352 реалізованих авто, що уп'ятеро більше, ніж в 2024 році.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що у минулому році автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році. Аналітики підкреслюють, що це стало найвищим річним результатом для цього сегменту авторинку з 2022 року.

Лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD.

ТОП-10 марок 2025 року:

  1. BYD - 10352 од. (+401%); 
  2. Toyota  - 10181 од. (-5%); 
  3. Volkswagen - 7380 од. (+51%);
  4. Renault - 6281 од. (-14%);
  5.  Skoda - 6153 од. (+22%);
  6. BMW - 3757 од. (-22%);
  7. Hyundai - 3633 од. (+39%);
  8. Zeekr - 2984 од. (+264%);
  9. Audi - 2864 од. (+42%);
  10. Honda  - 2655 од. (+31%).

Титул бестселера ринку нових легковиків 2025 року здобув компактний кросовер Renault Duster.

У лідерську трійку також потрапили Toyota RAV-4 та електрокросовер Volkswagen ID.Unyx

Нагадаємо, у грудні 2025 року в Україні було реалізовано рекордну кількість нових легкових автомобілів – 12,4 тис. од. Це найвищий показник з березня 2014 року.

Автор:
Світлана Манько