Украинцы купили рекордное количество новых автомобилей в декабре: самые популярные марки
В декабре 2025 года в Украине было реализовано рекордное количество новых легковых автомобилей – 12,4 тыс. ед. Это самый высокий показатель с марта 2014 года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Аналитики объясняют, что такая ситуация на рынке возникла из-за завершения действия льгот по НДС на электромобиль и, что привело к ажиотажу по оформлению таких авто в декабре – в последнем месяце действия льготы.
По данным "Укравтопрома", по отношению к ноябрю 2025 года рынок новых авто вырос на 50%, а по сравнению с декабрем 2024 года - в 2,2 раза.
Самой популярной маркой луны остается китайская BYD.
Топ-10 марок декабря:
- BYD – 3164 ед.;
- Volkswagen – 1298 ед.;
- Toyota – 1117 ед.;
- Skoda – 969 ед.;
- Zeekr – 844 ед.;
- Renault – 658 ед.;
- Honda – 441 ед.;
- Hyundai – 375 ед.;
- BMW – 324 ед.;
- Audi-316 ед.
Бестселлером луны стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx.
Всего в прошлом году в Украине было реализовано 81,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем в 2024 году.
Напомним, в течение ноября украинцы купили около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Самой популярной маркой луны стала китайская BYD.
Бестселлером луны стал кроссовер Renault Duster.