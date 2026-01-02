Запланована подія 2

Украинцы купили рекордное количество новых автомобилей в декабре: самые популярные марки

BYD
Китайские авто покоряют украинский рынок / Depositphotos

В декабре 2025 года в Украине было реализовано рекордное количество новых легковых автомобилей – 12,4 тыс. ед. Это самый высокий показатель с марта 2014 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Аналитики объясняют, что такая ситуация на рынке возникла из-за завершения действия льгот по НДС на электромобиль и, что привело к ажиотажу по оформлению таких авто в декабре – в последнем месяце действия льготы.

По данным "Укравтопрома", по отношению к ноябрю 2025 года рынок новых авто вырос на 50%, а по сравнению с декабрем 2024 года - в 2,2 раза.

Самой популярной маркой луны остается китайская BYD.

Топ-10 марок декабря:

  1. BYD – 3164 ед.;
  2. Volkswagen – 1298 ед.;
  3. Toyota – 1117 ед.;
  4. Skoda – 969 ед.;
  5. Zeekr – 844 ед.;
  6. Renault – 658 ед.;
  7. Honda – 441 ед.;
  8. Hyundai – 375 ед.;
  9. BMW – 324 ед.;
  10. Audi-316 ед.

Бестселлером луны стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx.

Всего в прошлом году в Украине было реализовано 81,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем в 2024 году.

Напомним, в течение ноября украинцы купили около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Самой популярной маркой луны стала китайская BYD.

Бестселлером луны стал кроссовер   Renault Duster.

Автор:
Светлана Манько