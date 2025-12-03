Какие новые автомобили покупали украинцы в ноябре: самые популярные модели

В ноябре за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 35% украинского рынка новых легковушек. Бестселлером луны стал кроссовер Renault Duster.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что в десятку бестселлеров в очередной раз попали только кроссоверы.

Титул лидера рынка в ноябре смог вернуть себе Renault Duster.

Топ-10 новых легковушек ноября

Renault Duster – 494 ед.; BYD Leopard 3 – 385 ед.; Toyota RAV-4 – 318 ед.; Volkswagen ID.Unyx – 298 ед.; BYD Song Plus – 289 ед.; Toyota Land Cruiser Prado – 240 ед.; Hyundai Tucson – 227 ед.; Zeekr 7X – 221 ед.; BYD Sea Lion 06 - 220 ед; Skoda Kodiaq – 204 ед.

Напомним, в течение ноября украинцы купили около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Самой популярной маркой луны стала китайская BYD.

В октябре 2025 года самой популярной новой легковушкой в Украине стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы купили 441 таких авто.