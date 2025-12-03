- Категория
Какие новые автомобили покупали украинцы в ноябре: самые популярные модели
В ноябре за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 35% украинского рынка новых легковушек. Бестселлером луны стал кроссовер Renault Duster.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что в десятку бестселлеров в очередной раз попали только кроссоверы.
Титул лидера рынка в ноябре смог вернуть себе Renault Duster.
Топ-10 новых легковушек ноября
- Renault Duster – 494 ед.;
- BYD Leopard 3 – 385 ед.;
- Toyota RAV-4 – 318 ед.;
- Volkswagen ID.Unyx – 298 ед.;
- BYD Song Plus – 289 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 240 ед.;
- Hyundai Tucson – 227 ед.;
- Zeekr 7X – 221 ед.;
- BYD Sea Lion 06 - 220 ед;
- Skoda Kodiaq – 204 ед.
Напомним, в течение ноября украинцы купили около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Самой популярной маркой луны стала китайская BYD.
В октябре 2025 года самой популярной новой легковушкой в Украине стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы купили 441 таких авто.