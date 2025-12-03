Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,33

--0,01

EUR

49,18

--0,13

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,30

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Какие новые автомобили покупали украинцы в ноябре: самые популярные модели

В Украине растут продажи электромобилей
В ноябре украинцы купили 8,3 тыс. новых легковых автомобилей / Freepik

В ноябре за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 35% украинского рынка новых легковушек. Бестселлером луны стал кроссовер Renault Duster.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что в десятку бестселлеров в очередной раз попали только кроссоверы.

Титул лидера рынка в ноябре смог вернуть себе Renault Duster.

Топ-10 новых легковушек ноября

  1. Renault Duster – 494 ед.;
  2. BYD Leopard 3 – 385 ед.;
  3. Toyota RAV-4 – 318 ед.;
  4. Volkswagen ID.Unyx – 298 ед.;
  5. BYD Song Plus – 289 ед.;
  6. Toyota Land Cruiser Prado – 240 ед.;
  7. Hyundai Tucson – 227 ед.;
  8. Zeekr 7X – 221 ед.;
  9. BYD Sea Lion 06 - 220 ед;
  10. Skoda Kodiaq – 204 ед.

Напомним, в течение ноября украинцы купили около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Самой популярной маркой луны стала китайская BYD.

В октябре 2025 года самой популярной новой легковушкой в Украине стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы купили 441 таких авто.

Автор:
Светлана Манько