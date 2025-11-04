- Категория
В десятку самых популярных автомобилей в Украине попали только кроссоверы: кто возглавляет рейтинг
В октябре 2025 года наиболее популярной новой легковушкой в Украине стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы купили 441 таких авто.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Аналитики отмечают, что в десятку самых популярных автомобилей в очередной раз попали только кроссоверы.
В октябре 2025 года за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 38% украинского рынка новых легковых автомобилей.
Возглавил рейтинг электромобиль Volkswagen ID.Unyx, который в сентябре 2025 года впервые стал самой популярной новой легковушкой в Украине.
Топ-10 новых легковушек октября:
- Volkswagen ID.Unyx – 441 ед.;
- Renault Duster – 432 ед.;
- BYD Song Plus – 391 ед.;
- Toyota RAV-4 – 384 ед.;
- BYD Leopard 3 - 261 ед;
- Toyota Land Cruiser Prado – 247 ед.;
- Hyundai Tucson – 244 ед.;
- Skoda Kodiaq – 217 ед.;
- Volkswagen Touareg – 189 ед.;
- Zeekr 7X – 169 ед.
Напомним, в октябре украинцы приобрели рекордное за последние 13 месяцев количество новых легковых автомобилей - 7,8 тыс. ед. Самым популярным на украинском рынке стал китайский бренд BYD.