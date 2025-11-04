В десятку самых популярных автомобилей в Украине попали только кроссоверы: кто возглавляет рейтинг

В октябре 2025 года наиболее популярной новой легковушкой в Украине стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы купили 441 таких авто.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Аналитики отмечают, что в десятку самых популярных автомобилей в очередной раз попали только кроссоверы.

В октябре 2025 года за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 38% украинского рынка новых легковых автомобилей.

Возглавил рейтинг электромобиль Volkswagen ID.Unyx, который в сентябре 2025 года впервые стал самой популярной новой легковушкой в Украине.

Топ-10 новых легковушек октября:

Volkswagen ID.Unyx – 441 ед.; Renault Duster – 432 ед.; BYD Song Plus – 391 ед.; Toyota RAV-4 – 384 ед.; BYD Leopard 3 - 261 ед; Toyota Land Cruiser Prado – 247 ед.; Hyundai Tucson – 244 ед.; Skoda Kodiaq – 217 ед.; Volkswagen Touareg – 189 ед.; Zeekr 7X – 169 ед.

Напомним, в октябре украинцы приобрели рекордное за последние 13 месяцев количество новых легковых автомобилей - 7,8 тыс. ед. Самым популярным на украинском рынке стал китайский бренд BYD.