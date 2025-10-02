Запланована подія 2

Volkswagen ID.Unyx впервые стал лидером украинского авторынка: названы самые популярные новые легковушки сентября

Наиболее популярным новым легковым автомобилем в Украине стал электрокроссовер Volkswagen / Depositphotos

В сентябре 2025 года наиболее популярной новой легковушкой в Украине впервые стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы зарегистрировали 432 таких авто.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Второе место занял Renault Duster (406 регистраций), а третье – Toyota RAV-4 (292 регистрации).

В десятку самых популярных новых легковых автомобилей сентября также вошли:

  • BYD Song Plus - 280 ед.;
  • Hyundai Tucson - 224 ед.;
  • Skoda Kodiaq - 182 ед.;
  • Mazda CX-5 - 165 ед.;
  • BYD Leopard 3 - 150 ед;
  • Honda eNS1 - 143 ед.;
  • Toyota Land Cruiser Prado - 136 ед.

Ранее лидерство на рынке новых автомобилей удерживал Renault Duster.

Отметим, что по итогам августа 2025 года суммарный объем сегмента электромобилей (включая легковые автомобили, грузовые и автобусы) составил рекордные 11,5 тыс. ед., что на 12,5% больше, чем было в июле текущего года, и на 22,5% больше по отношению к прошлогодним показателям августа-2024.

За девять месяцев 2025 года в Украине зарегистрировано 52,9 тысяч новых легковых автомобилей, что всего на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко