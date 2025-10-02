- Категория
Volkswagen ID.Unyx впервые стал лидером украинского авторынка: названы самые популярные новые легковушки сентября
В сентябре 2025 года наиболее популярной новой легковушкой в Украине впервые стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы зарегистрировали 432 таких авто.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Второе место занял Renault Duster (406 регистраций), а третье – Toyota RAV-4 (292 регистрации).
В десятку самых популярных новых легковых автомобилей сентября также вошли:
- BYD Song Plus - 280 ед.;
- Hyundai Tucson - 224 ед.;
- Skoda Kodiaq - 182 ед.;
- Mazda CX-5 - 165 ед.;
- BYD Leopard 3 - 150 ед;
- Honda eNS1 - 143 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 136 ед.
Ранее лидерство на рынке новых автомобилей удерживал Renault Duster.
Отметим, что по итогам августа 2025 года суммарный объем сегмента электромобилей (включая легковые автомобили, грузовые и автобусы) составил рекордные 11,5 тыс. ед., что на 12,5% больше, чем было в июле текущего года, и на 22,5% больше по отношению к прошлогодним показателям августа-2024.
За девять месяцев 2025 года в Украине зарегистрировано 52,9 тысяч новых легковых автомобилей, что всего на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.