В сентябре впервые за год во Франции и Дании выросли продажи Tesla: каковы результаты компании на еврорынке

В сентябре 2025 года Tesla зафиксировала первый за год рост продаж во Франции и Дании, Обновленная Model Y стала бестселлером на рынке электромобилей Дании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Ключевые показатели

Во Франции продажи Tesla выросли на 2,74% в годовом исчислении, а в Дании рост составил 20,5%.

Спрос на электромобиль Илона Маска вырос в Норвегии на 14,7%. Model Y и Model 3 заняли первые два места среди всех продаж. Tesla уже давно является одним из лидеров продаж в стране.

В Швеции, которая была худшим рынком для компании. Регистрация новых автомобилей этого бренда показала девятое подряд падение. В сентябре регистрация упала на 64% до 1726 автомобилей, хотя этот показатель резко вырос по сравнению с 210 автомобилями, зарегистрированными там в августе.

За январь-август 2025 года продажи Tesla в странах Евросоюза снизились на 42,9% в годовом исчислении, а в Европе - на 32,6%.

Сложная ситуация в Европе обусловлена растущей конкуренцией со стороны европейских и китайских производителей, а также тем, что Tesla не выпускала новую модель для массового рынка со времен Model Y в 2020 году. Конкурент китайский BYD уже второй раз за этот год превзошел Tesla по продажам в ЕС в августе.

Tesla ожидает, что обновленная Model Y, поставки которой на многих европейских рынках начались в июне, поможет возобновить продажи в Европе.

Напомним, в сентябре с основателем Tesla Илон Маск приобрел акции компании на сумму около 1 млрд долларов, что стало его первой покупкой на открытом рынке за последние четыре года.