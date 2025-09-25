Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,41

+0,03

EUR

48,66

--0,14

Наличный курс:

USD

41,47

41,40

EUR

48,99

48,79

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

BYD во второй раз подряд опередила Tesla по продажам в ЕС

bangkok, thailand, март, byd
Продажи Tesla в ЕС упали на 36% / Depositphotos

Китайский производитель электромобилей BYD второй месяц подряд превзошел Tesla по продажам в Европейском Союзе, свидетельствуют данные Ассоциации автопроизводителей ЕС (ACEA). В августе компания реализовала втрое больше новых авто, чем месяцем ранее, и увеличила свою долю рынка до 1,3%, в то время как Tesla сократила ее до 1,2%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

В целом продажи Tesla в ЕС упали на 36,6% по сравнению с прошлым годом. BYD продемонстрировала рост на 201,3%. Еще один китайский производитель, SAIC Motor (бренд MG), увеличил продажи на 59,4%, доведя рыночную долю до 1,9% и войдя в топ-10 бестселлеров года в Европе.

Положительная динамика наблюдалась и у европейских брендов: регистрации Volkswagen выросли на 4,8%, Renault – на 7,8%. Stellantis впервые с февраля 2024 показала рост (+2,2%). Общий объем продаж автомобилей в ЕС вырос на 5,3%, а считать вместе ЕС, Великобританию и страны ЕАСТ — на 4,7% до 0,8 млн авто.

Ключевым драйвером остаются электрифицированные автомобили:

  • продажи гибридов выросли на 54,5%;
  • аккумуляторных электромобилей (BEV) – на 30,2%;
  • подзаряжаемых гибридов (PHEV) – на 14,1%.

Итого эти категории составили 62,2% новых регистраций в ЕС против 52,8% год назад.

Европейский рынок авто в настоящее время находится в состоянии перестройки: автопроизводители делают ставку на гибриды и ищут способы обойти тарифные и регуляторные барьеры, а китайские бренды активно завоевывают позиции.

Отметим, что BYD впервые за 3,5 года зафиксировал падение квартальной прибыли. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя электромобилей во втором квартале составила 6,4 млрд юаней ($894,74 млн), что на 29,9% меньше, чем годом ранее.

Автор:
Татьяна Гойденко