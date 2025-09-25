BYD во второй раз подряд опередила Tesla по продажам в ЕС

Китайский производитель электромобилей BYD второй месяц подряд превзошел Tesla по продажам в Европейском Союзе, свидетельствуют данные Ассоциации автопроизводителей ЕС (ACEA). В августе компания реализовала втрое больше новых авто, чем месяцем ранее, и увеличила свою долю рынка до 1,3%, в то время как Tesla сократила ее до 1,2%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

В целом продажи Tesla в ЕС упали на 36,6% по сравнению с прошлым годом. BYD продемонстрировала рост на 201,3%. Еще один китайский производитель, SAIC Motor (бренд MG), увеличил продажи на 59,4%, доведя рыночную долю до 1,9% и войдя в топ-10 бестселлеров года в Европе.

Положительная динамика наблюдалась и у европейских брендов: регистрации Volkswagen выросли на 4,8%, Renault – на 7,8%. Stellantis впервые с февраля 2024 показала рост (+2,2%). Общий объем продаж автомобилей в ЕС вырос на 5,3%, а считать вместе ЕС, Великобританию и страны ЕАСТ — на 4,7% до 0,8 млн авто.

Ключевым драйвером остаются электрифицированные автомобили:

продажи гибридов выросли на 54,5%;

аккумуляторных электромобилей (BEV) – на 30,2%;

подзаряжаемых гибридов (PHEV) – на 14,1%.

Итого эти категории составили 62,2% новых регистраций в ЕС против 52,8% год назад.

Европейский рынок авто в настоящее время находится в состоянии перестройки: автопроизводители делают ставку на гибриды и ищут способы обойти тарифные и регуляторные барьеры, а китайские бренды активно завоевывают позиции.

Отметим, что BYD впервые за 3,5 года зафиксировал падение квартальной прибыли. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя электромобилей во втором квартале составила 6,4 млрд юаней ($894,74 млн), что на 29,9% меньше, чем годом ранее.