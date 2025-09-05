Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Китайский BYD уверенно держит первенство: какие новые электромобили покупают украинцы

Украинский автопарк с начала 2025 года пополнили 8600 новых легковых электромобилей. В течение августа первую регистрацию получили 1966 новых легковушек группы BEV, что стало новым рекордом для украинского рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Института исследования авторынка (ИДА).

Первенство по китайским брендам

По данным аналитиков, на украинском рынке уверенно удерживают первенство электромобили китайских брендов. Лидером стала марка BYD, уверенно наращивающая продажи.

Второе место получила Honda. На третью позицию вышел Volkswagen, преимущественно благодаря модели ID Unix, быстро получившей популярность на украинском рынке.

Самые популярные модели

В августе лидером среди новых электромобилей в Украине стал BYD Song Plus с результатом 384 регистрации.   Вторую позицию с заметным отставанием (212 автомобилей) получил Volkswagen ID. Unix,   также происходит из Китая. Третья в списке   Honda e:NS1.

Аналитики отмечают, что такие результаты четко показывают, насколько сильно влияет Китай на сегмент новых электромобилей в Украине .  

Рынок электромобилей

По итогам августа 2025 года суммарный объем сегмента электромобилей (включая легковые автомобили, грузовые и автобусы) составил рекордные 11,5 тыс. ед., что на 12,5% больше, чем было в июле текущего года, и на 22,5% больше по отношению к прошлогодним показателям августа-2024.

Самыми большими   региональными рынками по продаже электромобилей   в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Заметим, что спрос на электромобили в Украине растет ежегодно. Рост цен на топливо, развитие зарядной инфраструктуры и экологическое сознание побуждают все больше водителей выбирать именно электромобиль. В 2025 году украинский рынок электрокаров показывает интересные тренды: доминируют проверенные бренды, но появляются и новые модели с привлекательными характеристиками. Какие именно авто выбирают украинцы и почему читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько