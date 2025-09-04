Спрос на электромобили в Украине только растет и ставит рекорды: в чем причина

По итогам августа 2025 года суммарный объем сегмента электромобилей (включая легковые автомобили, грузовые и автобусы) составил рекордные 11,5 тыс. ед., что на 12,5% больше, чем было в июле текущего года, и на 22,5% больше по отношению к прошлогодним показателям августа-2024.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Института исследования авторынка (ИИА).

Почему растет спрос на электромобили

Аналитики отмечают, что 11 545 электромобилей суммарно – это исторический рекорд объемов для украинского рынка, и основных драйверов здесь три:

подорожание горючего на АЗС;

общая тенденция роста интереса к электромобилям;

приближение растаможки по НДС, которое запланировано на 1 января 2026 года.

Эксперты подчеркивают, что последний фактор, вероятно, сейчас наиболее активно побуждает автомобилистов пересаживаться на электромобили, потому что уже через несколько месяцев они подорожают почти на треть.

По мнению аналитиков авторынка, рост объемов в этом сегменте продолжится и дальше, как раз из-за приближения возврата НДС на растаможку электроавто. Эксперты прогнозируют, что со следующего года следует ожидать некоторой паузы, просадки продолжительностью несколько месяцев, после чего наступит определенная стабилизация, которую изменит тенденция роста объемов.

Структура рынка

По данным ИДО, основу рынка составляют импортируемые электромобили с пробегом, доля таких 52,1%, или 6018 шт.

Второй по объемам подсегмент, внутренние перепродажи, машин группы BEV, доля 30,8%, количество – 3561 шт.

Новые электроавто заняли 17% в своей группе, а в количественном измерении это 1966 шт., и еще раз поднимает планку для этого подсегмента, ведь это новый рекорд для впервые зарегистрированных новых электромобилей.

Вот как изменились показатели по этим подсегментам по сравнению с прошлыми периодами:

Внутренние перепродажи: +12,5% месяц к месяцу, +31,1% год к году;

Импорт б/у: +10,0% м/м, +9,5% г/г;

Импорт новых: +21,2% м/м, +62,6% г/г.

Рынок электромобилей

В июле украинский автопарк пополнили более 7 тыс. автомобилей на электротяге (BEV).

Самыми большими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Заметим, что спрос на электромобили в Украине растет ежегодно. Рост цен на топливо, развитие зарядной инфраструктуры и экологическое сознание побуждают все больше водителей выбирать именно электромобиль. В 2025 году украинский рынок электрокаров показывает интересные тренды: доминируют проверенные бренды, но появляются и новые модели с привлекательными характеристиками. Какие именно авто выбирают украинцы и почему читайте в материале Delo.ua.