Правительство начало реформу Гоструда: службе меняют функции и полномочия

Правительство начало обновление Государственной службы Украины по вопросам труда, сократив ряд функций, которые дублировали полномочия других органов или утратили актуальность.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, после реформы Гоструда сосредоточится на ключевых задачах – контроле за безопасными условиями труда, соблюдении трудовых прав работников и обеспечении честных правил на рынке труда.

Также правительство планирует усилить социальную составляющую деятельности службы. В частности, Гоструд получит больше полномочий для поддержки трудоустройства людей с инвалидностью и работодателей, создающих доступные рабочие места.

В Кабмине отмечают, что в результате изменений служба должна стать более прозрачной и цифровой. Ожидается, что обновленный Гоструд будет работать эффективнее как для работников, так и для работодателей, а его основной функцией будет оставаться защита трудовых прав и контроль за безопасностью на рабочих местах.

Напомним, Минэкономики подготовило первый этап реформы Гоструда еще в конце апреля. Соответствующий проект постановления Кабмина уже был направлен на согласование органам власти, а параллельно стартуют консультации с бизнесом, профильными ассоциациями и экспертами.

Автор:
Татьяна Гойденко