Налог на импорт электромобилей вернут с 2026 года – Гетманцев

В Верховной Раде не будут поддерживать законопроекты, предусматривающие продолжение льгот на импорт электромобилей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он напомнил, что льгота по НДС действует до конца этого года и продолжаться не будет.

"Поэтому, если есть время, возможности и вдохновение – приобретайте до конца года", – посоветовал Гетманцев.

Также он обратится к импортерам электрокаров, лоббирующих продолжение льготы.

"Нет, льгота продолжена не будет. Без вариантов. Прекратите присылать гонцов и лоббировать это вредное решение. Имейте порядочность в стране, что каждую копейку собирает на армию, не поднимать вопрос об освобождении от НДС отдельной категории дорогих товаров. Конкурируйте за потребителя качеством и маркетингом, а не каждым.

Напомним, народные депутаты внесли предложение в Верховную Раду продлить льготы на импорт электромобилей в Украину.

Льготный режим, в частности, включает освобождение от НДС, ввозной пошлины и пониженный акциз.

В Украине растут продажи электромобилей

Число электромобилей в Украине продолжает стремительно расти. В настоящее время зарегистрировано более 160 тысяч автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).

В первом полугодии 2025 года автопарк Украины пополнили 31753 единиц автотранспортных средств с нулевым уровнем выбросов (BEV). Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июне 2025 года на украинском рынке было зарегистрировано почти 9 тысяч электромобилей. Это на 2,3% меньше, чем в мае, но на 43,4% больше, чем в июне 2024 года. Несмотря на незначительное месячное понижение, сегмент BEV сохраняет положительную динамику

Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Самыми популярными среди украинцев остаются электромобили китайского производства .

Среди новых электромобилей лидером в большинстве регионов стал BYD Song Plus EV, кроме Днепропетровской, где самым популярным оказался Volkswagen ID.Unyx.