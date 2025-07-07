В июне в Украине зарегистрировано почти 9 тысяч электромобилей: какие авто в лидерах

В июне 2025 года на украинском рынке было зарегистрировано около 9 тысяч электромобилей. Это на 2,3% меньше, чем в мае, но на 43,4% больше, чем в июне 2024 года. Несмотря на незначительное месячное понижение, сегмент BEV сохраняет положительную динамику.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследований авторынка.

Спрос на электротранспорт может расти и дальше, ввиду повышения цен на горючее и ожидаемый возврат НДС на импорт электроавто с 2026 года. Это, вероятно, подтолкнет потребителей ускорить покупки уже в 2025 году, чтобы избежать подорожания электрокаров на 20–30%.

В июне наибольшую долю рынка – 53,3% или 4 792 авто – заняли импортированные электромобили с пробегом. На втором месте – внутренние перепродажи, которые составили 30,4% или 2 735 авто. Третье место – новые электроавто, их доля составляет 16,2%, а количество – 1 458 единиц. Это новый абсолютный рекорд для первых регистраций новых BEV в Украине.

По сравнению с маем, внутренние перепродажи уменьшились на 7,6%, тогда как в годовом исчислении демонстрируют рост на 32,9%. Импорт бывших в употреблении электромобилей сократился на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем, но на 41,9% превысил показатели июня 2024 года. Импорт новых BEV вырос наиболее динамично – на 11,9% за месяц и на 75,7% в годовом исчислении.

На конец июня парк электрического транспорта в Украине составляет 171,1 тыс. единиц (без учета троллейбусов и рельсовых машин). Из них 166,4 тыс. — это легковые электроавтомобили. Еще 3,6 тыс. приходится на грузовики, более 1 тыс. — на электромотоциклы, а также 8 зарегистрированных электробусов.

В мае 2025 года украинский автопарк пополнили 6168 авто на электротяге (BEV). Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.