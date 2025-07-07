У червні в Україні зареєстровано майже 9 тисяч електромобілів: які авто в лідерах

У червні 2025 року на українському ринку було зареєстровано майже 9 тисяч електромобілів. Це на 2,3% менше, ніж у травні, однак на 43,4% більше, ніж у червні 2024 року. Попри незначне місячне зниження, сегмент BEV зберігає позитивну динаміку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку.

Попит на електротранспорт може зростати і надалі, зважаючи на підвищення цін на пальне та очікуване повернення ПДВ на імпорт електроавто з 2026 року. Це, ймовірно, підштовхне споживачів пришвидшити купівлі вже у 2025-му, аби уникнути подорожчання електрокарів на 20–30%.

У червні найбільшу частку ринку — 53,3% або 4 792 авто — зайняли імпортовані електромобілі з пробігом. На другому місці — внутрішні перепродажі, які склали 30,4% або 2 735 авто. Третє місце — нові електроавто, їхня частка становить 16,2%, а кількість — 1 458 одиниць. Це новий абсолютний рекорд для перших реєстрацій нових BEV в Україні.

Порівняно з травнем, внутрішні перепродажі зменшились на 7,6%, тоді як у річному вимірі демонструють зростання на 32,9%. Імпорт вживаних електромобілів скоротився на 2,8% порівняно з попереднім місяцем, але на 41,9% перевищив показники червня 2024 року. Імпорт нових BEV зріс найбільш динамічно — на 11,9% за місяць і на 75,7% у річному вимірі.

Станом на кінець червня парк електричного транспорту в Україні становить 171,1 тис. одиниць (без урахування тролейбусів і рейкових машин). З них 166,4 тис. — це легкові електроавтомобілі. Ще 3,6 тис. припадає на вантажівки, понад 1 тис. — на електромотоцикли, а також наявні 8 зареєстрованих електробусів.

Додамо, у травні 2025 року український автопарк поповнили 6168 авто на електротязі (BEV). Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.