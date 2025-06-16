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Де в Україні найбільше купують електромобілів: найпопулярніші моделі в регіонах

Honda eNS1
Honda eNS1 / Infocar

У травні 2025 року український автопарк поповнили 6168 авто на електротязі (BEV). Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому". 

Регіони-лідери

Зазначається, що найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:

1. Львівська область – 799 од. (91% вживані);

2. місто Київ – 779 од. (59% вживані);

3. Київська обл. – 556 од. (67% вживані);

4. Дніпропетровська обл. – 518 од. (76% вживані);

5. Одеська обл. – 345 од (77% вживані).

Найпопулярніші моделі

За даними аналітиків, в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської області та Дніпропетровщини став Volkswagen ID.UNYX.

На Львівщині та в Одеській обл. частіше обирали Honda eNS1. 

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

  • Tesla Model Y –в м. Києві та області, на Львівщині та Дніпропетровщині;
  • Nissan Leaf – в Одеській обл.

В Україні зростають продажі електромобілів

Кількість електромобілів в Україні продовжує стрімко зростати.  Наразі зареєстровано вже понад 160 тисяч автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). 

У травні український автопарк поповнився 1257 електромобілями. Відносно травня минулого року попит на нові електромобілі зріс на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 року на 35%. 

Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Найпопулярнішими серед українців залишаються електромобілі китайського виробництва.

Серед нових електромобілів лідером у більшості регіонів став BYD Song Plus EV, окрім Дніпропетровщини, де найпопулярнішим виявився Volkswagen ID.Unyx.

Автор:
Світлана Манько