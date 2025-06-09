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Скільки електромобілів зареєстровано в Україні: дані МВС

електромобіль
Фото: Freepik

Кількість електромобілів в Україні продовжує стрімко зростати.  Наразі  зареєстровано вже понад 160 тисяч автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

У відомстві зауважують, що електротранспорт стає дедалі популярнішим, а кількість реєстрацій у сервісних центрах МВС зростає з кожним днем.

Загалом в Україні вже понад 160 тисяч електрокарів. Тільки з початку 2025 року було зареєстровано більше 37 тисяч автомобілів на «електро» паливі.

Для власників електрокарів передбачені особливі номерні знаки зеленого кольору, призначені виключно для автомобілів з електродвигуном

Крім того, при першій державній реєстрації електрокарів не потрібно сплачувати пенсійний збір.

В Україні зростають продажі електромобілів

У травні український автопарк поповнився 1257 електромобілями. Відносно травня минулого року попит на нові електромобілі зріс на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 року на 35%. 

Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Найпопулярнішими серед українців залишаються електромобілі китайського виробництва.

Серед нових електромобілів лідером у більшості регіонів став BYD Song Plus EV, окрім Дніпропетровщини, де найпопулярнішим виявився Volkswagen ID.Unyx.

У першому кварталі 2025 року в Україну було імпортовано 20,1 тисячі легкових електромобілів (BEV). Це майже на третину більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Автор:
Світлана Манько