В Україні попит на нові електромобілі зріс на 93%: найпопулярніші моделі

У травні в Україні було реалізовано 1257 нових автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що відносно травня минулого року попит на нові електромобілі зріс на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 року на 35%.

За даними аналітиків, основну кількість зареєстрованих нових BEV у минулому місяці становили легкові авто – 1238 од (на 91% більше, ніж в травні 2024 року).

Натомість на ринку нових комерційних електромобілів було реалізовано 19 авто, що майже вчетверо більше, ніж торік.

ТОП-10 нових електромобілів травня:

1. Volkswagen ID.Unyx - 254 од.;

2. BYD Song Plus EV - 210 од.;

3. Honda eNS1 - 188 од.;

4. BYD Sea Lion 07 - 61 од.;

5. Zeekr 7X - 55 од.;

6. Zeekr 001 - 52 од.;

7. Audi Q4 e-tron - 52 од.;

8. Honda M-NV - 44 од.;

9.Volkswagen iD.4 - 34 од.;

10. BYD Yuan Plus - 28 од.

В "Укравтопромі повідомляють, що всього з початку року українці придбали понад 4,2 тис. нових електромобілів, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

В Україні зростають продажі електромобілів

У квітні український автопарк поповнився майже 5,8 тисячі електромобілів.

Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Найпопулярнішими серед українців залишаються електромобілі китайського виробництва.

Серед нових електромобілів лідером у більшості регіонів став BYD Song Plus EV, окрім Дніпропетровщини, де найпопулярнішим виявився Volkswagen ID.Unyx.

У першому кварталі 2025 року в Україну було імпортовано 20,1 тисячі легкових електромобілів (BEV). Це майже на третину більше, ніж за аналогічний період 2024 року.