Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,48

--0,16

EUR

47,20

--0,23

Готівковий курс:

USD

41,45

41,38

EUR

47,56

47,40

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні попит на нові електромобілі зріс на 93%: найпопулярніші моделі

Volkswagen ID.Unyx
Volkswagen ID.Unyx / Infocar

У травні в Україні було реалізовано 1257 нових автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому". 

Зазначається, що відносно травня минулого року попит на нові електромобілі зріс на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 року на 35%.

За даними аналітиків, основну кількість зареєстрованих нових BEV у минулому місяці становили легкові авто – 1238 од (на 91% більше, ніж в травні 2024 року).

Натомість на ринку нових комерційних електромобілів було реалізовано 19 авто, що майже вчетверо більше, ніж торік.

ТОП-10 нових електромобілів травня:

1. Volkswagen ID.Unyx - 254 од.;

2. BYD Song Plus EV - 210 од.;

3. Honda eNS1 - 188 од.;

4. BYD Sea Lion 07 - 61 од.;

5. Zeekr 7X - 55 од.;

6. Zeekr 001 - 52 од.;

7. Audi Q4 e-tron - 52 од.;

8. Honda M-NV - 44 од.;

9.Volkswagen iD.4 - 34 од.;

10. BYD Yuan Plus - 28 од.

В "Укравтопромі повідомляють, що всього з початку року українці придбали понад 4,2 тис. нових електромобілів, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

В Україні зростають продажі електромобілів

У квітні український автопарк поповнився майже 5,8 тисячі електромобілів. 

Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Найпопулярнішими серед українців залишаються електромобілі китайського виробництва.

Серед нових електромобілів лідером у більшості регіонів став BYD Song Plus EV, окрім Дніпропетровщини, де найпопулярнішим виявився Volkswagen ID.Unyx.

У першому кварталі 2025 року в Україну було імпортовано 20,1 тисячі легкових електромобілів (BEV). Це майже на третину більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Автор:
Світлана Манько