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В Україні продажі вантажівок впали на 15% у травні: які марки обирали українці
У травні 2025 року в Україні продали 954 нові комерційні автомобілі (вантажівки та спецтехніку). Це на 15% менше, ніж у травні минулого року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Загалом з початку цього року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 4774 нові машини, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто травня
- MAN – 102 одиниці:
- Renault – 98 одиниць;
- Peugeot – 88 одиниць;
- Citroen – 79 одиниць;
- Mercedes-Benz – 75 одиниць.
Нагадаємо, у квітні цього року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажівок та спеціалізованої техніки) було продано 982 одиниці. Це на 6% менше, ніж у квітні минулого року.