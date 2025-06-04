В Україні продажі вантажівок впали на 15% у травні: які марки обирали українці

У травні 2025 року в Україні продали 954 нові комерційні автомобілі (вантажівки та спецтехніку). Це на 15% менше, ніж у травні минулого року.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Загалом з початку цього року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 4774 нові машини, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто травня

MAN – 102 одиниці:

– 102 одиниці: Renault – 98 одиниць;

– 98 одиниць; Peugeot – 88 одиниць;

– 88 одиниць; Citroen – 79 одиниць;

– 79 одиниць; Mercedes-Benz – 75 одиниць.

Нагадаємо, у квітні цього року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажівок та спеціалізованої техніки) було продано 982 одиниці. Це на 6% менше, ніж у квітні минулого року.