Кросовери обійшли седани: в Україні змінився автотренд у продажах уживаних авто

У січні-квітні 2025 року в Україні зафіксовано зміну лідера серед типів кузовів уживаних легкових автомобілів — кросовери вперше обійшли седани, хоча й з мінімальною перевагою. Такі дані надали аналітики за результатами реєстрацій легкових авто, як нових, так і вживаних.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

У сегменті вживаних авто частка кросоверів склала 29,09%, тоді як седани здобули 29,08%. Хоча різниця становить лише одну соту відсотка, це свідчить про зміну споживчих настроїв.

Третє місце посіли хетчбеки (18,8%), далі — універсали (12,5%), мінівени (5,1%) та фургони (4,1%). Найменший попит — на купе (0,9%), кабріолети (0,2%) і пікапи (0,18%).

На ринку нових автомобілів домінування кросоверів ще відчутніше: понад 72% усіх нових реєстрацій припадає саме на цей тип кузова. Для порівняння, седани охопили 10,7%, хетчбеки — 6,1%, універсали — 5%. Інші типи кузовів, зокрема мінівени, фургони, купе, пікапи та кабріолети, разом узяті не перевищують і 5%.

У статистику потрапили всі легкові авто, які були вперше зареєстровані в Україні протягом січня-квітня, включно із вживаними авто, завезеними з-за кордону, та внутрішніми перепродажами. Фургони, такі як Volkswagen Caddy чи Mercedes-Benz V-Class, були враховані як легкові, тоді як частина пікапів із вантажною класифікацією — не увійшла до аналізу.

Ці дані підтверджують усталений тренд, коли українці дедалі частіше обирають автомобілі, що поєднують практичність, місткість та хорошу прохідність. Кросовери стали уособленням сучасного універсального авто, як для міста, так і для подорожей — і їхнє зростання в обох сегментах це яскраво демонструє.

Додамо, що у квітні 2025 року український авторинок продовжив демонструвати помірну активність, зберігаючи регіональні відмінності у динаміці продажів. Найбільше угод із вживаними легковими автомобілями традиційно було укладено в столиці та центральних регіонах, тоді як на сході та півдні — попит залишався низьким через близькість до зони бойових дій.