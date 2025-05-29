Кроссоверы обошли седаны: в Украине изменился автотренд в продажах подержанных авто

В январе-апреле 2025 года в Украине зафиксировано смену лидера среди типов кузовов б/у легковых автомобилей — кроссоверы впервые обошли седаны, хотя и с минимальным преимуществом. Такие данные предоставили аналитики по результатам регистраций легковых автомобилей, как новых, так и подержанных.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка .

В сегменте подержанных авто доля кроссоверов составила 29,09%, в то время как седаны получили 29,08%. Хотя разница составляет всего одну сотую процента, это свидетельствует об изменении потребительских настроений.

Третье место заняли хэтчбеки (18,8%), далее – универсалы (12,5%), минивэны (5,1%) и фургоны (4,1%). Наименьший спрос – на купе (0,9%), кабриолеты (0,2%) и пикапы (0,18%).

На рынке новых автомобилей доминирование кроссоверов еще более ощутимо: более 72% всех новых регистраций приходится именно на этот тип кузова. Для сравнения, седаны охватили 10,7%, хэтчбеки – 6,1%, универсалы – 5%. Другие типы кузовов, в частности минивэны, фургоны, купе, пикапы и кабриолеты, вместе взятые не превышают и 5%.

В статистику попали все легковые авто, впервые зарегистрированные в Украине в течение января-апреля, включая подержанные авто, завезенные из-за рубежа, и внутренние перепродажи. Фургоны, такие как Volkswagen Caddy или Mercedes-Benz V-Class, были учтены как легковые, а часть пикапов с грузовой классификацией — не вошла в анализ.

Эти данные подтверждают устоявшийся тренд, когда украинцы все чаще выбирают автомобили, сочетающие практичность, емкость и хорошую проходимость. Кроссоверы стали олицетворением современного универсального авто, как для города, так и для путешествий – и их рост в обоих сегментах это ярко демонстрирует.

Добавим, что в апреле 2025 года украинский авторынок продолжил демонстрировать умеренную активность, сохраняя региональные отличия в динамике продаж. Больше всего сделок с подержанными легковыми автомобилями традиционно было заключено в столице и центральных регионах, тогда как на востоке и юге спрос оставался низким из-за близости к зоне боевых действий.