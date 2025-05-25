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Изменение цвета авто в Украине: когда нужна перерегистрация и какие оттенки в тренде
При изменении цвета кузова автомобиля в Украине необходимо пройти обязательную перерегистрацию транспортного средства.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследований авторынка.
Провести перерегистрацию можно в любом сервисном центре МВД независимо от места регистрации авто или места жительства владельца.
В то же время, если новый оттенок остается в пределах одного из базовых цветов, перерегистрация не требуется. К основным относятся 11 цветов, утвержденных для классификации транспортных средств: серый, черный, белый, синий, красный, зеленый, бежевый, коричневый, желтый, оранжевый и фиолетовый. Изменение тона в пределах одного из этих цветов не считается изменением основного цвета кузова.
Если автомобиль окрашен в несколько цветов, основным считается цвет нижней части кузова. Остальные части можно окрашивать в дополнительный цвет, однако не более чем на 50% общей площади.
В последний год все больше автовладельцев оформляют изменение цвета официально. По данным сервисных центров МВД, в среднем ежемесячно в Украине регистрируют около 190 автомобилей с новым цветом кузова.
С апреля 2024 по апрель 2025 года больше всего перерегистраций пришлось на легковые автомобили — они составляют почти 69% от всех случаев. На втором месте – грузовики (23,2%), а третье занимают автобусы (8%).
Самым активным месяцем для изменения цвета легковых автомобилей стал октябрь 2024 года — тогда официально перекрасили 176 машин. В марте 2025 года пик регистраций наблюдался среди автобусов — 23 случая.
При этом в зимние месяцы количество перерегистраций традиционно уменьшается, тогда как весной растет — вероятно из-за сезонных обновлений автопарка или возвращения транспорта из консервации.
Статистика также свидетельствует о стали предпочтений украинских водителей в выборе цвета. соответственно. Яркие цвета, такие как желтый, оранжевый и фиолетовый, остаются редким выбором среди автовладельцев.
Заметим, что в 2024 году самым популярным цветом автомобилей стал белый. Вторую позицию по популярности занял серый цвет, выбранный примерно третью частью покупателей. Черный цвет занял третье место с результатом 15%.